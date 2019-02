El secretario de políticas sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato ( CTEP), se pronunció contra las 12.000 suspensiones en los programas Hacemos Futuro (HF), donde a criterio del Gobierno se incumplieron requisitos vitales por parte de sus beneficiarios. "Es importante la terminalidad educativa pero el Gobierno cerró 5000 establecimientos populares donde se brindaba el plan Fines durante 2017/2018", le expresó a este diario.

Onorato remarcó la importancia de esas organizaciones ya que los titulares de HF provienen de un sector social donde "dos de cada tres generaciones" forman parte del núcleo de la denominada pobreza estructural. "Su permanencia en instituciones educativas formales, no es sencilla tanto en jóvenes como en adultos. Necesitan un acompañamiento especial que tenga en cuenta la historia sociolaboral y el contexto presente de su familia. Hoy el sistema educativo sin planes como el Fines no lo tiene. Ahí se explica la deserción". El referente de la CTEP remarcó también que si la capacitación no está vinculada a un trabajo concreto la deserción crece.