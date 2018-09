Carrió respaldó a Macri y dijo que la sacarán “muerta” de la Rosada

Luego del discurso del presidente Mauricio Macri anunciando una batería de medidas tras la corrida cambiaria de la semana pasada que derivó en una crisis económica y política, la líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, salió a respaldar ayer al Presidente y, tras rechazar la posibilidad de que el gobierno se vaya en “helicóptero”, dijo que los van “a sacar muertos de la Casa Rosada”. “Les digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero. Acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco”, advirtió la diputada nacional. Los dichos de la chaqueña fueron vertidos ante empresarios en el marco de una actividad por el Día de la Industria organizada por la CAME. Allí, Carrió llamó a las pymes a “confiar” en el mandatario nacional y les dijo que Macri “no es un Presidente débil, es un Presidente que es ingeniero” y “está acostumbrado a guardar sus sentimientos”. “Estar con el hijo de Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice”, subrayó la legisladora, aunque destacó que el jefe de Estado tiene “una decisión que no le vio a ningún dirigente”. En esa dirección, dijo que que “la decisión de sacar a la patria contratista se la vi a él, aunque se lleven puesto a su primo más querido, que es Angelo Calcaterra, y esto causa dolor”.

Para Cristina, en menos de tres años “llevaron el país al abismo”

A través de las voces de la senadora Cristina Kirchner y de Agustín Rossi, titular del bloque del FpV-PJ en Diputados, el kirchnerismo le salió al cruce a los anuncios formulados por el presidente Mauricio Macri, instándolo por un lado a “dedicarse a gobernar” y advirtiéndole por el otro que no le votarán un presupuesto “con ajuste” del gasto público.

En un tono irónico y tras declarar por segunda vez ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa en que está siendo investigada por presuntos pagos de coima en la obra pública durante su gestión, Cristina recordó que “desde el 13 de abril del 2016, cuando el dólar estaba a 14,60”, el magistrado la citó “seis veces a su juzgado: tres por la causa “Dólar futuro”, una por “Los Sauces”, una por el “Memorándum con Irán” y otra en este sumario”.

“Ahora, con el dólar ya rozando los 40 pesos, me llama a indagatoria por séptima vez. Digo yoà ¿Y si prueban con gobernar? Recibieron un país desendeudado, administran la Nación, PBA y CABA”, prosiguió la ex mandataria la que subrayó que “una parte importante de la oposición les votó todo lo que pidieron, cuentan con un poder judicial adicto, blindaje mediático, establishment entusiasta y, así y todo, en menos de tres años han llevado el país al abismo”.

Por su parte, Rossi consideró que “hay una crisis en la conducción política del Gobierno”, definió los anuncios del oficialismo como “el ajuste del ajuste”, pero ero además, el diputado por Santa Fe dijo que el discurso del presidente le “hizo acordar al pasado” y afirmó que no van “a acompañar ningún presupuesto que plantee el ajuste del FMI”.

“La crisis económica lleva al gobierno a una crisis política” ante la falta de “liderazgo” del presidente, evaluó Rossi, mientras que “los mercados financieros le bajaron el pulgar”.

Entre la crítica por los errores y el acompañamiento al Presidente

Referentes del peronismo dialoguista también salieron a expresarse tras los anuncios. Ese fue el caso del mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey quien pese a mostrar “diferencias”, dijo estar dispuesto a ayudar al Gobierno. “Hay que salir de la crisis por el bien de los argentinos”, sostuvo el mandatario salteño a través de Twitter. Pese a tener “importantes diferencias con los anuncios” consideró que “todos debemos ayudar porque si al gobierno le va mal a la gente le va peor”.

En tanto que para el senador Miguel Ángel Pichetto “hubo muy mala gestión económica” pese a que “se suponía que en ese plano tenían gente eficiente” y consideró además que “sería erróneo echarle la culpa a factores que no tienen que ver con el mal manejo de la economía”.

Para el rionegrino “el Gobierno fragilizó la recaudación” e “inentendiblemente aumentó el gasto”, mientras que consideró que la última corrida cambiaria provocó “un impacto demoledor sobre el salario de los trabajadores” e indicó que “no se puede negar la realidad”.

Pichetto se mostró esperanzado en que el Gobierno le pueda fijar “un techo al dólar” para luego “presentar un plan, porque lo que vemos es que falta saber hacia dónde vamos con la economía”. Finalmente lo mandó a Macri a que “hable con los gobernadores para acercar posiciones”.

Desde el Frente Renovador, Sergio Massa y su equipo económico diagnosticaron que durante los anuncios “hubo cero autocrítica” y advirtieron que “se sigue castigando al que trabaja y produce”.

Entre las propuestas, pidieron que “se cobren” impuestos a “quienes tienen bienes en el exterior” para mejor la recaudación y reclamaron “un cambio de rumbo” de manera urgente.

“Llegó el momento de salir a la calle a dar la pelea”

“Después del discurso de Macri tendría que haber habido una respuesta inmediata de la CGT, los que se supone deben defender a los trabajadores”, dijo por su parte sobre los anuncios la dirigente del PTS Miryam Bregman, quien consideró que “llegó el momento de salir a la calle y pelear” porque “no se puede seguir resistiendo por separado”.

“El jueves, con la corrida cambiaria, los bancos ganaron $ 841 millones en sólo dos horas” dijo ‘la rusa’ quien agregó que “así se entiende por qué a algunas personas ‘la crisis le provoca adrenalina’”, es porque Macri “gobierna para ellos”.

En tanto que en su cuenta de twitter, Bregman destacó los dichos de Macri durante su discurso: “’Vivimos por arriba de nuestras posibilidades’, dijo el integrante de un grupo económico que desde la dictadura para acá vivió del Estado sin poner un peso”. En tanto que para Nicolás del Caño, integrante de ese mismo espacio, el discurso del presidente “trató de quitar todo tipo de responsabilidad a este gobierno: La culpa es de los cuadernos, de la tormenta, de cualquier cosa menos de la política que llevaron adelante”.

Subrayó además que desde que Cambiemos asumió el Gobierno “hubo un endeudamiento monstruoso, una especulación y fiesta de la bicicleta financiera para los especuladores y toda esta fiesta quieren que la paguemos nosotros las mayorías populares” y puntualizó que “por la terrible devaluación que se está llevando adelante este año, con la corrida de la semana pasada se hace insostenible poder llegar a fin de mes para millones de trabajadores”.

“El gobierno sigue insistiendo con otra de las mentiras que es todos tenemos que poner un poco. Estas medidas son migajas realmente por que le van a sacar cuatro pesos por cada dólar en las retenciones”, concluyó Del Caño.