La Cámara Federal Porteña rechazó declarar la nulidad de los documentos aportados por el periodista Hugo Alconada Mon en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades y pagos de sobornos vinculados con las obras del soterramiento del Sarmiento, que alcanza a varios funcionarios kirchneristas y al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

El tribunal de apelaciones rechazó el planteo que buscaba que se anularan las copias de la delación premiada prestada por el ex vicepresidente para América latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, ante la justicia brasileña, y aportadas a la causa en Argentina por el periodista de investigación que trabaja en el diario La Nación.

Según lo que sería la confesión de Mameri, las negociaciones por el soterramiento del Sarmiento estuvieron a cargo de Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri, dos ejecutivo de Iecsa que respondían a Calcaterra.

En su delación premiada, el empresario brasilero afirmó que Sánchez Caballero les informó que habían acordado con funcionarios del Ministerio de Planificación que ganarían la licitación y que por eso afrontarían "pagos indebidos" a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Ahora, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia remarcaron en el fallo al que accedió la agencia Télam que, cuando se tomaron las distintas declaraciones indagatorias, "había en la causa constancias de diverso tenor y origen que, al margen de las referencias realizadas (o aportadas) por Alconada Mon, otorgaban apoyatura previa a lo dispuesto".

También sostuvieron: "La valoración que se haga de todo aquello es otro tema, que deberá al juez abordar cuando -de corresponder- defina cada situación con arreglo a alguna de las alternativas que establece la ley. Tal el momento en que se examinará cuanto esté en condiciones de ser valorado con relación a uno u otro encartado".

En el caso se investiga el supuesto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas por parte de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, con el objetivo de quedarse con las obras de soterramiento.

En ese expediente brindó testimonio el periodista Alconada Mon quien, a pedido del juez, acompañó copias en formato papel de lo que -dijo- sería la delación premiada de Mameri en el proceso judicial brasileño públicamente conocido como "Lava Jato".

Esa presentación fue impugnada por la defensa de Mameri y luego por la defensa del detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la del ex CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero. Sostuvieron que se desconocía el origen y que no podían ser incorporados al expediente.

Por su parte, el periodista sostuvo ante la Justicia que accedió a las investigaciones de periodistas extranjeros que enmarcaron el acceso a esos papeles, aunque se reservó el derecho de no revelar su fuente.

Sobre el planteo, los jueces de la Cámara sostuvieron que "hasta el momento se desconoce si, efectivamente, el contenido de las copias se compadece o no con el de un acto oficial, celebrado ante las autoridades brasileñas", pero aseguraron que es "prematuro sostenerlas o descartarlas".

En ese sentido, señalaron que primero el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, deberá decidir qué valor les atribuye y a qué proceso de corroboración las somete. Y recordaron que "está pendiente -desde el año pasado- una definición por parte del juez de su posición con relación al convenio entre Brasil y Argentina, donde se propone fijar las condiciones para el acceso a evidencias e información del proceso seguido en aquel país".

En esta causa, el juez Martínez de Giorgi aún debe definir si acepta o no como arrepentido a Manuel Vázquez, ex asesor del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con el fiscal Franco Picardi para declarar como arrepentido y cuya declaración tiene coincidencias con la de Mameri.

Sindicado como testaferro de Jaime, fuentes judiciales señalaron que Vázquez sostuvo ante el fiscal Franco Picardi que ofició de intermediario para el pago de las coimas y señaló que negoció las coimas con Calcaterra y Sánchez Caballero, pero el pagador fue Altieri.