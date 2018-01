Diputados del Frente Renovador reclamaron que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se presente en el Congreso para "dar explicaciones" tras la polémica por la empleada doméstica de su familia que también tenía un cargo en el intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

"Es por lo menos inescrupuloso lo que pasó con la señora que trabaja en su casa, pero además es un ministro ineficiente, porque en lo que va del 2018 ya hubo 3 mil despidos. No solo no pudo generar fuentes de trabajo, sino que además no puede contener la crisis de los despidos", denunciaron los legisladores.

La solicitud fue firmada por los integrantes del bloque massista en la Cámara baja Cecilia Moreau, Daniel Arroyo, Carla Pitiot, Marcela Passo y Mariana Morales.

Los diputados reclaman que Triaca vaya al recinto para aclarar si es verdad que una ex empleada de su familia estuvo cobrando su sueldo en negro durante un tiempo, tal como denunció la mujer, quien reveló que además había sido designada en la seccional de San Fernando del SOMU luego de haber pedido un aumento en su salario.

Por otra parte, el bloque también reclamó que el jefe de la cartera laboral se presente en el Congreso para explicar lo que el partido considera que es una "ola de despidos en el sector público".

En este sentido, Arroyo sostuvo que a las cesantías en entidades como Fanazul, INTI, el Hospital Posadas y Río Turbio "se suma al cierre de varias empresas del sector privado", lo que genera que "miles de familias están desesperadas, sin ningún horizonte".