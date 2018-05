Con la competencia entre dos listas, se concretará hoy la elección de autoridades en el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús. "Vamos a hacer lo que se necesita, un cambio estructural en el funcionamiento de la institución", asegura el doctor Walter Mario Huggias, candidato a presidir el Colegio por la lista número 12 Violeta, Unión Para el Cambio.

Son unos 900 abogados quienes están en condiciones de elegir a las nuevas autoridades del Colegio y se espera una alta concurrencia de profesionales. "Es fundamental que haya una gran concurrencia, porque así está garantizada la pluralidad de ideas, porque si no votan y se postulan siempre los mismos no saldremos de la actual situación de parálisis que tiene la institución", señala Huggias, quien critica a la actual conducción por haber generado un Colegio "de espaldas a lo académico, que no defiende como debe a sus profesionales, en definitiva, cerrada y sin vínculos con la sociedad".

La votación será hoy entre las 8 y las 20, exclusivamente la sede central del Colegio, en la calle Carlos Tejedor al 203 , en Lanús Oeste. Los principales cargos en disputa son el de presidente, director titular y suplente de la Caja, consejeros titulares y suplentes, miembros titulares y suplentes del tribunal de disciplina. Para depositar su voto, los abogados deben ir con su documento de identidad o la credencial a una de las cinco mesas que estarán habilitadas. Los resultados del comicio se conocerán cerca de las 21 horas.

"Nuestra lista se llama Unión para el Cambio y no es casualidad el nombre. Se necesita una profunda reforma estructural en este Colegio, que incluya lo académico, lo institucional, lo deportivo, su vínculo con la sociedad", asegura Huggias, respecto de lo que intentará desarrollar desde la presidencia del Colegio. "En estos días nuestros abogados no se sienten respaldados", agrega, al señalar las dificultades con que se encuentran los profesionales que desempeñan su tarea en Avellaneda y Lanús.