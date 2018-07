El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, calificó hoy como "disparates y barbaridades temerarias" las declaraciones del médico Abel Albino, que cuestionó la efectividad del uso de preservativos y recibió además las críticas de legisladores, especialistas y entidades como Fundación Huésped.

Albino afirmó el último miércoles durante el debate en el plenario de comisiones de la Cámara alta sobre la legalización del aborto que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana".

"Fueron declaraciones infortunadas, lo que dijo fueron disparates y barbaridades realmente temerarias. Resultan peligrosas viniendo de quien vienen, porque es un pediatra prestigioso por su trabajo en cuanto a la desnutrición infantil", manifestó Rubinstein.

En declaraciones a radio La Red, el ministro sostuvo que "resuena muchísimo más y es más peligroso porque esto puede hacer creer a la gente que el preservativo no es el método más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual".

En tal sentido, el funcionario indicó que esas afirmaciones son peligrosas "en momentos en que la Argentina está habiendo una relajación en el uso del preservativo y que produce un aumento en la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual".

"Esto ya no se discute más, ni la Iglesia lo discute. Son declaraciones del doctor Albino que están fuera de época. Estas declaraciones de un líder de opinión nos preocupan muchísimo", señaló.

En tanto, el presidente Mauricio Macri subrayó que, pese a la polémica, seguirán vigentes los convenios que la Fundación Conin, que preside Albino, tiene con el Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).

"Puede (seguir), porque en su tarea, lo que es la desnutrición infantil, es una persona reconocida nacional e internacionalmente. El trabajo que hace lo hace muy bien", señaló el mandatario en declaraciones a radio 2 de Rosario.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, sostuvo que Albino "arrancó bien su exposición pero después se fue a la banquina".

"Comenzó muy bien su exposición con respecto al trabajo que realiza, pero después de algunos conceptos con relación específicamente al profiláctico no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo", agregó Fiad.

En declaraciones formuladas a FM Concepto, el senador por Jujuy evaluó que "autoridades pertinentes de la salud tendrán que valorar y poner en la mesa lo que realmente significa la prevención con profiláctico".

A la vez, el presidente de la Comisión de Salud aclaró que no propuso a ninguno de los expositores y solo se limitó a recibir propuestas de todos los senadores.

En tanto, la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, que este miércoles se retiró del plenario de comisiones visiblemente indignada, calificó de "irresponsables" las afirmaciones del pediatra.

"Me pareció una conducta irresponsable. El preservativo es el único elemento que sirve, tiene una efectividad de más del 90 por ciento. Eso está totalmente demostrado, ya ni la Iglesia Católica objeta esto", manifestó Bianco a FM La Patriada.

La médica consideró que Albino "objeta el preservativo desde un punto de vista ideológico, pero no porque no sea efectivo", y agregó: "Le pediría que esto que piensa no lo repita porque es una irresponsabilidad que invita a mucha gente a que se infecte".

"Es irresponsable porque hay muchas personas que lo escuchan en todo el país. El uso de preservativo en parejas donde uno es portador del HIV hace que no se contagie la otra persona", indicó médica.

Y agregó: "En otras cosas uno puede decir que disiente y se acepta pero en esta no porque todos los esfuerzos que nosotros estamos realizando para la prevención del VIH y problemas de transmisión sexual se van al tacho".

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Huésped Leandro Cahn consideró a los dichos de Albino como "una barbaridad desde el punto de vista científico, es una discusión absolutamente saldada".

Cahn explicó que el preservativo consistente y correctamente utilizado es la mejor herramienta de doble protección tanto de embarazos no intencionales como de infección de transmisión sexual.

"Los casos en los que puede fallar no tiene nada que ver con los dichos del doctor Albino respecto a la porosidad del látex. En todo caso falla porque no se lo utiliza correctamente", señaló.