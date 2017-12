Todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados repudiaron hoy los hechos de violencia ocurridos durante el debate parlamentario de la reforma previsional y la agresión sufrida ayer por el diputado Martín Lousteau, increpado por manifestantes que rechazaban la reforma del régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En el inicio este mediodía de la sesión especial en la que se debatirá el Presupuesto 2018 y las reformas fiscales, los bloques políticos plantearon cuestiones de privilegio para manifestarse en contra de la violencia luego de los incidentes registrados durante la votación de la reforma previsional el jueves y lunes últimos, que dejaron decenas de heridos y daños en las inmediaciones del Congreso.

También se pronunciaron en contra de la brutal agresión que sufrió ayer el diputado Lousteau, abordado por manifestantes de una protesta bancaria cuando se dirigía a una reunión de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, a pocos metros del Congreso. Las expresiones de repudio, no obstante, no estuvieron exentas de chicanas políticas entre los bloques del oficialismo y de la oposición, en particular el peronismo kirchnerista y la izquierda, que reclamaban a los miembros de Cambiemos pronunciamientos más enfáticos hacia el accionar de las fuerzas de seguridad.

El presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, expresó en nombre de su bloque su solidaridad con Lousteau y “rechazo” a “cualquier forma de violencia” y afirmó que “la violencia debe ser rechazada en todas sus manifestaciones”. "Necesitamos más que una declaración y dar un mensaje y mostrar una conducta, aún en el marco plural de las diferencias que existen en la política y con los niveles de tensión que tiene la sociedad. Nada justifica que el camino de la violencia va a ser la solución”, sostuvo.

El propio Lousteau deploró en la sesión lo que calificó como “el permanente estado de ánimo de tensión y de violencia” que se observa en el país, afirmó que todos los sectores políticos son “responsables” de que “Argentina esté enojada unos contra otros”, y expresó que “no es algo de los últimos dos años, o de los anteriores 12, sino de las décadas del 80 y del 90”.

Graciela Camaño, del Frente Renovador, sumó también el repudio a las agresiones a periodistas como Julio Bazán y a otros colegas de la Cámara durante las protestas contra la reforma previsional, opinó que “no era necesaria tanta violencia” y consideró que no debe haber divisiones “ni defensas corporativas” en el repudio a la violencia. Desdel el Frente para la Victoria, Daniel Filmus advirtió que “no hay distintos tipos de barbarie”, pidió “tolerancia” y adelantó que se solicitará una declaración de la Cámara para “repudiar la agresión a Lousteau pero también al resto de diputados agredidos” durante los hechos de violencia.

Horacio Pietragalla, su par del FPV, lamentó que la misma solidaridad no se haya expresado hacia su compañera de bancada Mayra Mendoza, a quien la policía le arrojó gas pimienta durante la protesta, y pidió a Eduardo Amadeo, representante de Cambiemos, que se rectifique por no haberle expresado apoyo a la legisladora.

Amadeo pidió la palabra, citó al líder de la no violencia mundial Gandhi, al sostener que “lo que se logra con violencia sólo se sostiene con violencia” y aseguró que como no deseaba “que haya más violencia en la Argentina ni contribuir a ella” se retractaba.

El diputado de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau, se sumó al repudio de la violencia pero advirtió que en el país “hay una violencia estructural” y aprovechó su discurso para responsabilizar al canal de noticias TN y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por haber “promovido” los incidentes.