Cerca de 1000 intendentes de distintos colores políticos escucharon ayer las críticas del presidente Mauricio Macri por los "impuestos distorsivos" que cobran sus municipios. El reclamo a los jefes comunales fue en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Intendentes que se realizó en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad.

"Cada tasa, cada tasita, cada sello que se suman, son empresas menos competitivas y que generan menos trabajo en los municipios", se quejó el primer mandatario ante un auditorio repleto. En dos ocasiones mencionó la preocupación de "no cargar con impuestos distorsivos" a las empresas.

En el encuentro con los intendentes, Macri pidió que "haya una gestión ordenada y responsable" donde "no se gaste más de lo que se tiene". El discurso presidencial sigue la misma línea con la que el Gobierno repite desde hace meses la defensa de su política económica de ajuste que se verá replicada en el Presupuesto 2019.

"Hoy más del 60% de comercios e industrias no tienen habilitaciones definitivas. Les cuesta caro y tardan meses. El desafío es simplificar los trámites", pidió el Presidente.

En un tono más político, Macri apuntó contra las anteriores gestiones sin hacer mención de nombres. "No da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas como siempre e hicieron, a través de la trampa y el atajo". "Estamos desterrando algo que nos hicieron creer en las últimas décadas de que no existían los presupuestos, las estadísticas, la información pública, que eran cosas que podamos dibujar, y que al final del día no importaba si se cumplían o no los objetivos", alertó.

En un tramo el discurso hizo hincapié a la "deuda pendiente" de incorporar dirigentes mujeres. Macri mencionó que hay sólo 120 intendentes mujeres. "Necesitamos que sean más. Es fundamental para que haya un país más justo y que los espacios sean más plurales", reclamó.