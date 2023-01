El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, y el senador por la UCR-Evolución Martín Lousteau coincidieron en la ciudad de Mar del Plata, donde realizaron diferentes actividades y reunieron a sus equipos técnicos para "profundizar un plan de gobierno con eje en la economía".

La reunión se basó en un encuentro de tres horas para continuar desarrollando "el programa económico que la Argentina necesita para estabilizarse y crecer" y para "profundizar un plan de Gobierno con eje en la economía", según indicaron desde Juntos por el Cambio.

El objetivo del encuentro fue consolidar una visión junto a los equipos económicos de todas las partes, además se buscó "profundizar en las ideas y los planes de gobierno de la coalición para la gestión 2023-2027".

Los ejes que se abordaron fueron la estabilización económica desde lo fiscal, monetario y financiero, el programa de desarrollo en tanto régimen de micro y pequeñas empresas, regímenes de inversión, simplificación y desregulación, apertura e integración comercial, crédito y mercado de capitales. Además de la agenda de trabajo de 2023 frente a las elecciones.

Gerardo Morales, Diego Santilli, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta en Mar del Plata

Al finalizar la reunión, Rodríguez Larreta sostuvo que "estabilizar la economía y generar mejores condiciones para la producción y la creación de nuevos puestos de trabajo es clave para sacar el país adelante".

El funcionario porteño estuvo acompañado por el ex secretario de Finanzas de la Nación, Nicolás Caputo; el ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza; los economistas Luis Secco, Nicolás Gadano y Pablo Lavigne; la ex jefa de Gabinete en ministerio de Hacienda de la Nación, Milagros Gismondi, el ex vicepresidente del Banco Central y del Banco de la Nación Argentina, Lucas Llach y la jefa de asesoras del Gobierno de la Ciudad, Julia Pomares.



Morales, por su parte, señaló que junto a sus compañeros compartieron "la necesidad de poner en valor el diálogo político tanto hacia adentro como hacia afuera" y dijo que "venimos trabajando para que Juntos tenga un programa de estabilización productivista, que garantice el desarrollo con inclusión de todos los argentinos".

Estuvo acompañado por el economista Eduardo Levy Yeyati, Horacio Barreiro, Carlos Guberman e Ignacio Bruera.

En Mar del Plata con @horaciorlarreta, @GugaLusto y @diegosantilli compartimos la necesidad de poner en valor el diálogo político y trabajar en un programa que garantice el desarrollo de Argentina, que le devuelva la confianza a los inversores y la esperanza a los trabajadores. pic.twitter.com/EkskUdhj8o — Gerardo Morales (@GerardoMorales) January 7, 2023

En tanto, Lousteau consideró que "estos encuentros son muy fructíferos porque, junto a nuestros equipos económicos, intercambiamos las miradas que tenemos sobre el país y la ciudad de Buenos Aires" y "además avanzamos en cómo vamos a trabajar a partir de 2023 para mejorarle la vida a los porteños y a los argentinos".