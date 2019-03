La diputada nacional Aída Ayala ( UCR/ Cambiemos- Chaco) celebró hoy el fallo favorable de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la prisión preventiva dictada por la justicia chaqueña, al señalar que "el nivel superior ha entendido que tenía que estar en libertad". Ayala fue procesada por haber favorecido presuntamente, en 2014, a una empresa de recolección de residuos, cuando era intendenta de Resistencia, la capital de Chaco.

"Estoy muy tranquila con este fallo, sé que la verdad siempre sale a la luz y soy inocente. Siempre estuve a derecho, siempre creí en la Justicia. Hoy el nivel superior ha entendido que tenía que estar en libertad", expresó la diputada chaqueña en declaraciones periodísticas.

En ese sentido, agregó: "Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar, todo el pueblo puede participar, se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber que no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno".

"Quiero agradecer a todos los que confían en mí. Nunca voy a fallarle al pueblo del Chaco, quienes me han votado y depositado su confianza en reiteradas oportunidades. La Justicia y la verdad siempre triunfan", finalizó.