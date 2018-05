El dirigente radical y ex diputado nacional (UCR-Cambiemos) Ricardo Alfonsín dijo hoy en la ciudad de Córdoba que "es muy grande la preocupación en distintos sectores sociales, ya que se les hace difícil afrontar el incremento en las tarifas" y advirtió que “ese malestar social está en crecimiento”.

El dirigente manifestó que, en sus recorridas por distintas provincias y en reuniones con referentes sociales, políticos y sindicales, “los temas que más preocupan son los aumentos de las tarifas y los avances sobre los derechos laborales y salariales”.

Seguimos en Córdoba. Ahora junto al Secretario General de la OTR @varettojavier, @sergiopiguillem y Dante Rossi, reunidos con la CGT para dialogar sobre reforma laboral, paritarias, situación del empleo y tarifas. pic.twitter.com/dUYTjKsKO1 — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 3 de mayo de 2018

Alfonsín, quien estuvo hoy en la capital cordobesa luego de visitar otras localidades del interior provincial, afirmó que tanto “la situación difícil del país como el aumento de las tarifas es exclusivamente (responsabilidad) del Pro”, ya que “no gobierna Cambiemos y no gobierna el radicalismo; el que gobierna es el Pro.

No obstante, aclaró que "el hecho de que gobierne el Pro no significa que no seamos responsables, ya que el radicalismo trabajó para que el macrismo llegue al gobierno” y añadió que "ser condescendiente no es la mejor manera de ayudar a Cambiemos".

"El radicalismo no solo tiene derechos, sino que tiene la obligación de tratar de influir en las decisiones para evitar que se cometan errores. Lamentablemente no hemos actuado de esa manera", cuestionó.

Por último, Alfonsín sostuvo que "la UCR decidió continuar participando de Cambiemos porque entendemos que las amenazas de la República todavía no están despejadas", pero expresó que "espera que para el 2019 el partido decida lo que es mejor para el país".