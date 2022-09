El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy cuestionó las restricciones cambiarias ante la escasez de reservas y calificó de "absurdo" el régimen de liquidación conocido como "dólar soja". “Naturalizamos hasta que haya figuritas blue, nos hemos acostumbrado a un sistema caótico”, criticó.

En declaraciones televisivas, el legislador opositor cruzó al Gobierno por su intervención ante el conflicto generado por el faltante de figuritas del Mundial de Qatar 2022 y la demanda de los kiosqueros contra la editorial Panini respecto a su responsabilidad en el abastecimiento.

“Yo pienso en (Domingo Faustino) Sarmiento. Él se desesperaría”, disparó. Y planteó: “Dicen que yo no tengo vocación lúdica, pero no jorobemos. ¿Por qué no se regala un libro en vez de figuritas?”, cuestionó el exministro de Economía, cargo en el que duró 15 días luego de intentar recortar el presupuesto educativo, cosa que finalmente hizo Domingo Cavallo, durante el gobierno de la Alianza.

El dólar blue y dólar soja

El economista criticó también las nuevas restricciones anunciadas para empresas exportadoras de soja en medio de los controles aplicados al tipo de cambio e hizo hincapié en que la mayoría de los países de la región tienen un mercado único de cambios y una sola paridad respecto al dólar.

“¿Por qué no hacemos cosas normales?”, dijo López Murphy en declaraciones a LN+. Y agregó: “En Paraguay hay un dólar único, en Uruguay hay un dólar único. También lo hay en Brasil, Perú, Chile, Colombia, y México”. El diputado fue tajante y aseguró que la prohibición y las restricciones “no funcionan”.

“Cuando hacemos cosas que no hace nadie, hay dos hipótesis. Una es que tenemos gente genial, y la otra es que estamos haciendo un disparate. Yo siempre me inclino por la segunda hipótesis”, afirmó.

La "crisis de confianza" en la juventud

En otro orden, centró su análisis en los jóvenes que decidan emigrar del país a partir de lo que definió como “una crisis de confianza” muy severa. “Los jóvenes han llegado a una conclusión muy dura que implica que no la vamos a poder dar vuelta a esta situación”, argumentó.

Aunque reconoció que pese a que existen este “gran descreimiento” en el país, juzgó equivocado ese análisis de la juventud. “Creo que lo vamos a poder lograr, que va a haber una gran oportunidad para la Argentina”, prometió.