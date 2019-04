Los sietes candidatos a gobernador de Río Negro cerrarán entre hoy y mañana sus campañas de cara a los comicios del domingo, con actos, caravanas, caminatas y recorridas de varias ciudades.

Los principales postulantes a suceder al gobernador Alberto Weretilneck, son la oficialista de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) y ex ministra de Turismo, Arabela Carreras; el intendente de General Roca y representante del Frente para la Victoria (FpV), Martín Soria; y la radical Lorena Matzen, quien competirá por Cambiemos. A esta compulsa electoral se les suman el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), liderado por Jorge Paulic; el Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), con Aurelio Vázquez; el Partido Unión y Libertad (PUL), encabezado por Rubén Ali Yauhar, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), conducido por Norma Dardik.

Arabela Carreras, quien compartirá formulará del oficialismo provincial con el ex ministro de Hacienda Alejandro Palmieri, no hará un cierre tradicional en un estadio sino que realizará el viernes, a las 20, actos simultáneos en cada local partidario de la provincia. Carreras, que asumió la postulación de apuro luego de que la Corte Suprema vetara las ansias reeleccionistas de Weretilneck señaló que "no tenemos una propuesta personalista" y dijo ser "parte de un proyecto que se viene construyendo, somos la garantía en la defensa de las políticas públicas".

Por su parte, la fórmula del Frente para la Victoria -que encabeza Martín Soria junto a la diputada nacional Magdalena Odarda, cerrará su campaña mañana con un acto en San Carlos de Bariloche. "Lo más urgente que requiere la provincia es llevar una gestión eficiente, promover el control de un gobierno presente y que esté atento a ser austero en los gastos, y hacer las inversiones que se necesitan".

En tanto, la fórmula por Cambiemos local, conformada por Lorena Matzen y Flavia Boschi, tiene previsto cerrar hoy, a las 19:30, su campaña en General Roca. Matzen dijo que tienen "un verdadero plan de acción para mejorar la vida de todos los rionegrinos. Hemos hecho un trabajo genuino, responsable, sin demagogias".