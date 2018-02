El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que si el kirchnerismo seguía gobernando la provincia de Buenos Aires, “el narcotráfico y los carteles se hacían un festín", al cuestionar la política en esta materia del gobierno anterior.

"Si los K seguían gobernando la provincia de Buenos Aires, el narcotráfico y los carteles se hacían un festín", sostuvo el funcionario provincial. Consultado sobre por qué afirmaba eso respondió: “Porque miraron al costado, porque no lo combatieron”.

Para Ritondo, además, “en algunos casos fueron cómplices” del delito. En referencia a quién le convenía tal estado de situación, aseguró que beneficiaba “a aquellos a los que no les importa la gente”, pero además pidió “entender que el narcotráfico es un volumen de dinero impresionante”.

El funcionario aseguró que durante el kichnerismo “nos decían que la droga estaba en tránsito, que no era un problema de Argentina”.

"Hay que hablar con las 'Madres del paco' para ver qué estaba pasando, había complicidad policial y la debe seguir habiendo, pero la estamos atacando”, agregó el dirigente de PRO de extracción peronista.

En ese sentido Ritondo señaló que hasta que asumió el gobierno de María Eugenia Vidal en el mayor distrito del país "había mafias policiales y estructuras comprometidas con la recaudación ilegal".

"La buena Policía se construye con buenos policías, Y eso significa sacar a los malos. Hoy hay 8.300 policías separados de la Fuerza, casi 600 detenidos, 1.500 exonerados”, recordó.

En otro tramo de la entrevista defendió lo realizado en esta gestión con las fuerzas de seguridad. "En 2015, cuando asumimos, faltaba capacitación a los policías, no tenían formación, no tenían equipamiento, los grados de corrupción que había eran tremendos y la lucha contra el narcotráfico no se daba", enumeró.

En este marco, el ministro bonaerense se pronunció en contra de la legalización de la droga.