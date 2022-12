Rodríguez Larreta amplía su base como parte del modelo que propone para 2023

Como antesala de la disputa electoral de 2023, en PRO comenzaron a dar señales de lo que será la campaña para dirimir la interna dentro del partido y luego para posicionarse frente al candidato del oficialismo. El puntapié inicial lo dio el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien este martes anunció la incorporación a la administración de la Ciudad del economista Martín Redrado y los diputados nacionales Silvia Lospennato y Waldo Wolff, con el objetivo de anticipar el gobierno de coalición que buscará conformar en caso de que llegue a la Casa Rosada.

La decisión de Rodríguez Larreta de apurar el anuncio se inscribe en medio del pleito judicial que tiene con el Ejecutivo nacional por la coparticipación, aunque algunas fuentes cercanas al jefe de Gobierno aseguran que la presentación en sociedad de las nuevas incorporaciones estaba pautada hace tiempo. En lo que sí coinciden todos los dirigentes larretistas consultados por este diario es en que el oficialismo, desconociendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia, empujó al alcalde al centro de la escena pública, dándole la oportunidad de mostrarse como candidato.

"Hace muchos años que en la Ciudad gobierna una verdadera coalición de gobierno, en la cual todos los espacios políticos que la conforman tiene voces, participación, se debaten ideas. Estoy convencido que la diversidad enriquece, creo en ese camino", dijo el mandatario porteño al inicio de la conferencia de prensa que brindó esta mañana, junto a Redrado, Lospennato y Wolff. Y aclaró que desde esa concepción de la política "se consigue el apoyo político para las transformaciones, que además de iniciarlas, es importante sostenerlas en el tiempo".

En esas palabras condensó lo que será el eje de su campaña electoral del próximo año, casi en contraposición a lo que viene sosteniendo la titular de PRO, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri. "Horacio está convencido que no es desde la grieta que se logrará ganar. Eso ya se probó y no funcionó. No sólo hay que ganar, sino poder gobernar y para eso se necesita una coalición de gobierno", señaló a BAE Negocios un dirigente de extrema confianza de Rodríguez Larreta.

Redrado asumirá en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Ciudad, Lospennato tendrá un cargo ad honorem como asesora en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Género y continuará como diputada nacional, y Wolff renunciará a su banca para ser parte de la Secretaría de Asuntos Públicos porteña.

La foto que consiguió hoy el mandatario porteño es apenas un adelanto de lo que está pensando llevar adelante en caso de transformarse en presidente. "El Gabinete será muy diferente al de Macri", prometen desde ese sector de PRO. Y acotan: "Sólo una parte será larretista. Varios ministerios serán para los aliados".

Molesta por cada incorporación que Rodríguez Larreta hace a la administración porteña, Bullrich volvió a cuestionar a su adversario, que está cada vez más cerca de Macri. "No se trata de que traigan gente para sumarlos y darles un cargo, sino ser capaz de convencer a la gente de que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable y que no es sumando cargos sino en la convicción de un tipo de cambio fuerte", señaló la ex ministra de Seguridad en una entrevista con TN.

“Y cambio profundo es el coraje que le vamos a poner en cada paso que demos como lo venimos haciendo en contra de lo que puede ser esta Argentina populista, de pobreza, destrucción de valor, de trabajo”, destacó Bullrich. Sobre la decisión de Rodríguez Larreta de incorporar a los tres dirigentes, remarcó: "No es la manera que considero que hay que sumar. No es teniendo más cargos, sino llegando mucho más a la sociedad".