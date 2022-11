La actual ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, confirmó esta mañana que se presentará en las PASO del año que viene en la carrera hacia la jefatura de Gobierno porteño: "Estamos trabajando en mi precandidatura", aseguró.

Acuña presentó hoy, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el programa Terminá el Secundario en el Planetario Galileo Galilei, en donde aseguró: “En la Ciudad y en el espacio al que pertenezco estamos trabajando para tener la mejor opción para los vecinos”, a la vez que afirmó que están "trabajando para que Horacio sea Presidente".

Al referirse al panorama electoral en la ciudad, Rodríguez Larreta celebró la cantidad de candidatos que hay para sucederlo, sin embargo, aseguró: "Trabajo y le doy prioridad a los candidatos del PRO".

Otro de los aspirantes para ocupar la jefatura porteña es el actual ministro de Educación de la ciudad, Fernán Quirós, quien confirmó su candidatura a finales de noviembre, tras compartir con Rodríguez Larreta el acto de inauguración de un nuevo Centro de Salud y Atención Comunitaria, en el barrio de Villa Luro.

Quirós se suma a posibles candidatos como el ministro de Gobierno y primo del expresidente, Jorge Macri; el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad, Emmanuel Ferrario, el senador radical Martín Lousteau, el legislador Roberto García Moritán y el diputado Ricardo López Murphy.

Críticas a Cristina Fernández de Kirchner

En ese mismo acto, el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, criticó a Cristina Fernández de Kirchner luego de que ella declaró en la última audiencia por el juicio Vialidad. "Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza. Es otro ataque más a la Justicia", consideró el opositor.

Rodríguez Larreta se refirió a la causa que investiga la Justicia a la vicepresidenta por liderar una asociación ilícita. El funcionario porteño no tardó en criticarla por sus "dichos agraviantes" contra el Poder Judicial.

En este contexto, Rodríguez Larreta señaló que "no hay que meterse, hay que dejar que el tribunal actúe de forma independiente" porque "no es la Argentina que queremos, la del ataque, del agravio, de querer condicionar a la Justicia. Hay que condenar cada uno de esos dichos", remarcó el dirigente opositor y continuó: "No tenemos que dejarnos llevar por aprietes, ni amenazas".