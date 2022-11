Rodríguez Larreta dejó en claro que no se bajaría en caso de que Macri sea candidato

Ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Patricia Bullrich están dispuestos a bajarse de sus candidaturas a presidente, ni siquiera si Mauricio Macri decide presentarse en 2023. El reciente pedido del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, para que los dirigentes de PRO desistan de postularse en caso de que el ex mandatario quiera competir no causó sorpresa dentro del Gobierno porteño, así como tampoco cerca de la titular del partido, aunque sí generó cierto malestar con quien gobernó el país entre 2015 y 2019.

"Si Mauricio decidiera ir por el segundo tiempo, aspiro a que dentro del PRO se llegue a un acuerdo. Después, si el radicalismo desea poner un candidato ahí sí es lógico que haya interna. Desde el PRO, me parece que si Mauricio decide dar el paso merece que todos lo acompañemos para que nuestro candidato sea él", destacó el jefe comunal en diálogo con Noticias Argentinas.

En PRO son varios los que rápidamente advirtieron que detrás de las palabras de Grindetti está el propio Macri. No es la primera vez que el intendente de Lanús dice lo que el ex presidente piensa. También es cierto que semanas atrás la mayoría de los que asistieron a la presentación del libro Para qué salieron del predio de La Rural convencidos de que el fundador de Cambiemos se probó -aunque sea por un rato- el traje de candidato. Para los macristas, si eso fuera así, el resto de los postulantes debería correrse y olvidarse de enfrentarlo en las primarias, pero no todos comparten esa mirada.

En diálogo con la radio FM Delta, Rodríguez Larreta señaló que si Macri quiere ser candidato, "tiene el derecho y se irá a una PASO, donde tienen que estar todos los que quieren ser candidatos, y que la gente decida".

"Horacio se va a presentar, sea o no Mauricio candidato", aseguró a BAE Negocios un dirigente que habla de manera periódica con el jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, en la sede gubernamental de Uspallata están seguros que Macri no se postulará si los números de las encuestas no le son favorables y, por ahora, no son como le gustaría. También admiten que aún si no compitiera el año próximo, Rodríguez Larreta deberá sí o sí acordar con él.

El mandatario porteño esperará para oficializar su candidatura, mientras mira de reojo a quien hasta hace poco era su jefe político. No será antes de marzo. Según sus detractores, el principal problema del alcalde para anunciar ahora su postulación es que "no termina de animarse a enfrentar a Mauricio", incluso algunos dentro de PRO no pierden la oportunidad para hacer un paralelismo con el vínculo que el presidente Alberto Fernández tejió con su vicepresidenta Cristina Kirchner.

La que sí vociferó sus ganas de ser candidata a presidente y disputar ese lugar en las PASO es Bullrich. Lo dice cada vez que puede. Por ahora, prefiere diferenciarse de Rodríguez Larreta, no así de Macri, con quien comparte una mirada similar respecto a la necesidad de endurecer el discurso para mantener cautivo al votante que cada vez más se ve seducido por las propuestas del diputado de derecha Javier Milei.

En el entorno de la ex ministra de Seguridad dirigen todas sus críticas al alcalde porteño, aunque la semana pasada acordaron de palabra hacer un parate en cuanto al enfrentamiento público. En ninguno de los lados creen demasiado en que eso será fácil de cumplir a lo largo del tiempo.

Bullrich sabe que si Macri finalmente decide presentarse, sus posibilidades de disputar la candidatura a presidenta en una interna son bajas, pero también cree que es la que mejor representa los valores que enarbola el ex presidente. En público, se limita a decir que será él quien defina si quiere postularse o no y que puede ser un buen consejero para quien llegue al gobierno, en caso de que gane Juntos por el Cambio.

"Patricia piensa muy similar a Mauricio en cuanto a lo que hay que hacer en el plano económico, de seguridad y laboral, pero le juega en contra que no es una PRO pura como Horacio", señalan cerca de Bullrich.