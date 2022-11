El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, hoy estuvo en una actividad de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Policía de la Ciudad, en donde afirmó el rechazo de esa coalición opositora en caso de debatirse la eliminación de las PASO de cara a las elecciones del año que viene y sentenció: "Está mal, es hacer trampa y no estamos de acuerdo".

Algunos sectores del oficialismo propusieron la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, sobre todo gobernadores e intendentes, sin embargo el presidente Alberto Fernández y las organizaciones sociales que conforman el Frente de Todos no están de acuerdo con adoptar esa estrategia para las elecciones del año próximo.

En ese marco, Rodríguez Larreta consideró que "está mal" pretender "cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses" y sostuvo que es como querer "cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial".

Asimismo, el jefe de Gobierno apuntó que "está mal hacerlo ahora, distinto es que se quiera discutir a futuro, eso siempre es válido. Lo que no se pude hacer es plantear un cambio electoral a conveniencia del gobierno de turno" y reafirmó: "Lo dijimos públicamente y lo ratificamos, todo Juntos por el Cambio está en contra".

Cooperación bilateral

Larreta también se mostró entusiasmado con el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en las elecciones celebradas el domingo pasado en Brasil y expresó el deseo de que Argentina pueda "tener una relación de mutuo trabajo conjunto con el mandatario electo" en ese país.

En este marco, celebró a los brasileños "por haberse expresado de manera libre y ordenada" en el balotaje. Al mismo tiempo que agregó: "los brasileños votaron de forma libre, respetamos su decisión y los argentinos tenemos la responsabilidad de trabajar mancomunadamente con ese país que es nuestro principal socio comercial, aliado histórico", sobre todo luego de que "en los últimos años la política interna no ayudó".



En ese sentido, señaló que "no es razonable que el presidente de la Argentina no hable con el de Brasil" y abogó porque, "a partir de ahora, se pueda tener una relación de mutuo trabajo conjunto con el presidente electo" de Brasil.