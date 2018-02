El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, desechó la hipótesis según la cual el peronismo recién estaría en condiciones de retomar el poder político del país en 2023.

En un mensaje que apunta a hacer a un lado cualquier atisbo de resignación, recalcó que "no se puede llevar a un candidato testimonial" para las elecciones presidenciales del año que viene.

"Al pueblo peronista le digo: hay 2019. Tenemos que trabajar, unirnos y tenemos que llevar una candidatura buscando el poder, no testimonial. Hay algunos compañeros que no lo entienden. Los que no piensen que hay 2019, creo que se han pasado al otro bando. Tenemos que comunicarlo y lograr un amanecer peronista", dijo el mandatario en diálogo con FM La Patriada.

Y agregó: "Vidal pidió un peronismo dividido en tres y lo tuvieron. Ahora, un gobernador peronista dice que no hay 2019, que hay que pensar en el 2023. Abrieron la grieta, nos dividieron y ahora nos quieren adormecer. Sería una tragedia que el peronismo regale una elección. No se puede llevar un candidato testimonial para el 2019".

"Recién cuando estemos todos unidos hay que hablar las reglas de juego. Cuando estemos todos juntos y tengamos las reglas de juego, ahí nacerá un candidato de todos que llevará nuestros sueños a la presidencia", enfatizó.