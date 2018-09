El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti aseguró que en el máximo tribunal argentino "nunca se va a ver una mayoría automática en nada" por la diversidad de sus integrantes y pidió quitarle "dramatismo" al relevo en la presidencia del cuerpo.

Además, Rosatti apuntó que en las causas por corrupción "hay que investigar todo y en todo momento. A los que gobiernan, a los anteriores y los jueces tienen las garantías para hacerlo".

"Un juez investiga o se va. No debería haber otro camino. Tiene garantías como la inamovilidad y no puede argumentar que no investiga por presiones. Si siente temor o está presionado, debe denunciar o renunciar. No hay otra posibilidad", advirtió en declaraciones al diario La Voz del Interior,.

El santafesino Rosatti, uno de los últimos en ingresar al máximo tribunal junto con el designado presidente del cuerpo Carlos Rosenkrantz, señaló que "en esta Corte nunca se va a ver una mayoría automática en nada. En algunas cuestiones se vota de una forma; en otras, distinta".

El máximo tribunal tendrá un perfil más técnico y definirá grandes temas pendientes

Y, respecto de la salida de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte tras doce años de gestión, dijo que "hay que desdramatizar. La Corte es un órgano colegiado, toma sus decisiones por mayoría, nadie tiene doble voto. Cada tres años se elige presidente y eso es lo que pasó".

"El presidente de la Corte debe interpretar una partitura hacia afuera, que está dada por la función de representación del cuerpo, pero lo que realmente importa son los fallos y allí el presidente tiene un solo voto como los demás", añadió.

Rosatti, quien años atrás fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, defendió la independencia de criterios de los jueces de la Corte al señalar que "hay que mirar los fallos. Se puede especular con lo que quiera, pero lo importante son los fallos". Sus dichos, no obstante, se condicen con la intención de darle al máximo tribunal un perfil más técnico. Con esa premisa, se espera que la Corte comience a ponerse al día con temas de fondo que venían demorándose inexplicablemente. El primer gran frente a encarar, se espera, tiene que ver con los juicios previsionales.

"A los dos meses que entré a la Corte me tocó fallar sobre tarifas. Se suponía que como había ingresado hacía sólo dos meses iba a fallar en un determinado sentido en favor del gobierno pero yo voté en sentido contrario. Hay que ver los votos y no distraerse en otras cuestiones", advirtió.

Cuando le preguntaron si esta Corte es garantía de independencia del Poder Judicial, Rosatti respondió: "Sí y lo ha demostrado en más de un fallo".

Pero advirtió que si bien "es difícil hablar del resto de la justicia" porque "cada juez es soberano en su ámbito", el magistrado señaló que "se está mejorando".

De todos modos, señaló que "una cosa que sucede es que dependiendo el fallo, si a uno le gusta o no, va variando la posición que se asume respecto a si es independiente o no".