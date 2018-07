Tras la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, diferentes dirigentes de la oposición cuestionaron al presidente Mauricio Macri por sus declaraciones sobre los aportes truchos a la campaña de la alianza Cambiemos, la inflación y la crisis económica, entre otras cuestiones.

"El Presidente habla de futuro pero nos trajo del pasado al FMI y el deterioro del sueldo. Repite recetas que siempre terminaron mal", señaló el jefe del bloque de Diputados del FPV- PJ, Agustín Rossi, a través de su cuenta de Twitter. Mientras que la legisladora porteña del PTS-FIT Myriam Bregman apuntó: "Lo único que garantiza más trasparencia y equidad es que las campañas sean financiadas por el Estado. Macri no puede justificar los #AportesTruchos y de paso mete la propaganda del voto electrónico".

El diputado nacional del PTS-FIT Nicolás del Caño fue otro de los que criticó el discurso del mandatario: "Macri en Olivos nos cuenta que hay miles de puestos de trabajo que se están generando, que bajar la inflación es una prioridad, que tiene una visión (sí eso dijo) de que el año que viene vamos a crecer y estar mejor. que en mayo sufrimos una tormenta... y sigue el relato M".

Por su parte, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sostuvo: "Nada puede sorprendernos, las palabras del Presidente se pueden resumir en la actitud de sus funcionarios cuando al recibir a empresarios que reclaman medidas para evitar los aumentos de precios desde los formadores, minimizan la cuestión. Una audiencia incluso duró 40 segundos".

Desde el ámbito gremial, la recepción también fue negativa: "Me quedó en claro, que habrá menos empleo, menos actividad económica y que tendremos que pasar por un momento de mayor angustia en términos de no poder llegar a fin de mes y no poder pagar las tarifas" Hugo Yasky titular de la CTA de los Trabajadores.