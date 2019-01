El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, se pronunció hoy a favor de construir "un gran frente opositor" donde converjan "todos los espacios políticos opositores", incluidos Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, y consideró que, si se logra una unidad amplia, la oposición "está en condiciones de ganar en primera vuelta" en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Rossi sostuvo que la oposición "tiene que construir un frente opositor lo más amplio posible" y opinó que "hay que hacer el esfuerzo para que converjan todos los espacios políticos opositores, y si hay diferencias, utilizar las primarias para dirimirlas e ir a competir a las elecciones con una sola representación de la oposición".

"Si logramos una unidad amplia, la oposición está en condiciones de ganar en octubre en primera vuelta: con la unidad de la oposición estamos en el 45%. Creo que es un escenario viable y factible", consideró el diputado del FPV-PJ en declaraciones a radio Continental.

Tras ratificar su candidatura presidencial, Rossi advirtió, sin embargo, que si Cristina Fernández decide competir en las elecciones, su postulación caería, al sostener que "si quien lidera este espacio decide ser candidata mi candidatura pierde razón de ser. Voy a ser candidato salvo que Cristina sea candidata".

Destacó además la figura de la ex presidenta, al considerar que "no hay otra que tenga los niveles de adhesión" que ella, a quien definió como "una figura insustituible si es o no candidata".

En ese sentido, Rossi sostuvo que "el oficialismo tiene un techo que es el que le da el presidente Macri, que está alrededor del 30%, y me parece que si hay una oposición unida, va a interpretar el reclamo de la sociedad, que quiere que el 10 de diciembre empiece una experiencia distinta".

Consultado sobre si en ese espacio deberían confluir también figuras como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y hasta el senador de Proyecto Sur, Fernando 'Pino' Solanas, Rossi afirmó que "amplio es que el único limite es Macri".

"Las diferencias se pueden dirimir en el marco de unas primarias que sean lo más amplias posibles, si no se puede lograr con el 100% que sea con el 90% (de los opositores)", aseguró Rossi.

Finalmente, el diputado kirchnerista consideró que la coalición de gobierno "tiene que ser superior a la coalición electoral porque se va a necesitar de consensos enormes para sacar a la Argentina de la crisis: me imagino un gobierno más cercano a la unidad nacional, porque el poder del próximo gobierno va a estar dado por el nivel de consenso que logre".