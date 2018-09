El ex ministro de Salud con nuevo rango de secretario, Adolfo Rubinstein, afirmó que "no hubo ningún cambio" luego de que el presidente Mauricio Macri reorganizara las jerarquías ministeriales y aclaró que "si hubiera una reducción" no se quedaría.

"Yo me quedo porque no hay ninguna señal, más allá de la cuestión política, que implique que a este gobierno no le interesa la salud pública", remarcó Rubinstein en una entrevista con el diario Perfil.

El secretario de Salud hizo formó parte ayer del timbreo que organizó Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y estuvo en la localidad de Almirante Brown acompañando al concejal Carlos Regazzoni.

Frente al faltante de la vacuna contra el meningococo de los 11 años, Rubinstein explicó que "son cuatro dosis, tres antes de los 15 meses y una dosis de refuerzo a los 11 años" y agregó que "el grupo de riesgo son los chiquitos y es ahí donde hay que vacunar".

"Decidimos concentrarnos en la población de riesgo hasta que recuperemos el stock, calculo que eso será antes de fin de año", cerró.