El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, aseguró hoy que las manifestaciones del médico Abel Albino cuestionando la efectividad del preservativo "fueron disparates y barbaridades temerarias" que "impactan negativamente".

"Fueron declaraciones infortunadas, lo que dijo fueron disparates y barbaridades realmente temerarias. Resultan peligrosas viniendo de quien vienen, porque es un pediatra prestigioso por su trabajo en cuanto a la desnutrición infantil", manifestó Rubinstein.

"Resuena muchísimo más y es más peligroso porque esto puede hacer creer a la gente que el preservativo no es el método más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual", añadió en declaraciones a radio La Red.

El médico Abel Albino afirmó ayer durante el debate en el plenario de comisiones de la Cámara alta sobre la legalización del aborto que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana".

En tal sentido Rubinstein indicó que esas afirmaciones son peligrosas "en momentos en que la Argentina está habiendo una relajación en el uso del preservativo y que produce un aumento en la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual".

"Esto ya no se discute más, ni la Iglesia lo discute. Son declaraciones del doctor Albino que están fuera de época. Estas declaraciones de un líder de opinión nos preocupan muchísimo", señaló.

"Es un hecho aislado, la Iglesia está evolucionando en su política respecto al uso de anticonceptivos y preservativos, esto ya no se discute más, ni siquiera el Papa discute más esto", agregó.

Con relación a la aprobación o no del proyecto de ley de despenalización del aborto Rubinsten lo consideró como de "un final abierto". "Independientemente del desenlace no vamos a volver atrás en muchos puntos como por ejemplo las políticas de prevención del embarazo no intencional, educación sexual integral en las escuelas, y que las políticas de procreación responsable lleguen a todos", expresó.