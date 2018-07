Con las elecciones de 2019 en la mira, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que está preparado para ser presidente de la Nación y consideró que "está bueno" que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna quiera "ser parte del proceso".

"Estoy trabajando en la construcción de un espacio, si la consecuencia es la candidatura (presidencial) en buena hora porque me he preparado para eso. Si ponemos candidaturas antes de construir un espacio el resultado será algo tan chiquito que no será competitivo", manifestó Urtubey, quien añadió que "primero hay que construir el vehículo y después ver quién es el piloto".

En declaraciones a radio La Red, el mandatario provincial fue consultado sobre versiones que indican la posibilidad de que Lavagna se constituya en uno de los precandidatos para competir en las internas del Partido Justicialista, a lo que respondió que "lo importante es construir algo que vaya un poco más allá del personalismo y que podamos plantear una alternativa superadora".

"Nuestra obligación institucional desde el peronismo es plantear algo que nos saque de la confrontación que lo único que hace es atrasar", afirmó Urtubey.

En este marco, sostuvo que "si Lavagna quiere ser parte de este proceso, junto con muchos otros" que ya vienen "trabajando, está muy bueno", pero "después habrá que plantear cuál es la manera de hacerlo lo más competitivo posible".

Respecto al cuestionamiento que desde un sector del peronismo se le hace a Urtubey en lo que se considera una actitud excesivamente dialoguista durante la primera parte del gobierno de Cambiemos, el gobernador aseguró que continuará "igual de dialoguista".

"Voy a estar igual de dialoguista en la segunda etapa del gobierno, porque lo que tenemos que dejar es de pelear y tratemos de sumar todos juntos", expresó.