La provincia de San Juan es candidata a convertirse en la Capital Americana del Deporte 2024 y las ilusiones se agigantaron después de la visita de las autoridades de la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES), con sede en Europa, quienes evalúan la gestión deportiva antes de entregar este título.



La comitiva de seis autoridades de ACES llegó a la provincia de San Juan el viernes 27 y permanecieron hasta el 31 de enero, es decir que pudieron presenciar el multitudinario cierre de la Vuelta a San Juan, competencia internacional de ciclismo, una histórica y gran pasión de los sanjuaninos.



El grupo pudo recorrer espacios deportivos y reunirse con dirigentes deportivos locales. Su decisión será comunicada en las próximas semanas.



La satisfacción del gobernador Sergio Uñac, y de su equipo de la Secretaría de Estado de Deportes, se vio coronada cuando en la presentación oficial de esta candidatura en Casa de Gobierno, Hugo Alonso, secretario general de ACES Europa, dijo: “Lo que se está haciendo en San Juan no se está haciendo en ningún lugar de América”.





Agregó que hay más de 3.000 ciudades del deporte en todo el mundo “y queremos que la provincia de San Juan forme parte de esta red porque tiene ADN deportivo”.



Por su parte, el gobernador de San Juan expresó que: “Las políticas deportivas serias, con planificación, con propuestas de objetivos y cumplimientos de los mismos, son el mejor puente de conexión entre la sociedad, la igualdad de oportunidades y la mejora en la calidad de vida de las personas”.



Lo que mostró San Juan





Una síntesis de la gestión en materia deportiva, y de la puesta en marcha del plan Revolución Deportiva, se expuso ante los representantes de ACES. Algunos de los puntos más destacados fueron:



En 2015, se constituye la Secretaría de Estado de Deportes como un órgano administrativo que depende de la Gobernación de la Provincia de San Juan. Fue creada por el primer decreto de la gestión del gobernador, Sergio Uñac, con fecha 11 de diciembre de 2015.

Desde el inicio de la gestión del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el deporte en la provincia es política de Estado y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la gestión actual.



El Deporte y la Educación no sólo son ejes del gobierno, sino que también son derechos adquiridos para todos los sanjuaninos, independientemente del departamento al que pertenezcan.

La decisión del deporte como política de Estado, vino acompañada de la construcción y reacondicionamiento de grandes infraestructuras. El Estadio Aldo Cantoni, sede de importantes competencias internacionales, en el 2022 se convirtió en el estadio que más veces albergó un mundial de hockey sobre patines.

La gestión en infraestructura deportiva alcanzó a 320 instituciones, 19 municipios, relevamiento permanente, y articulación con otros programas.



“Construyendo mi Club” es un programa dentro de Yo Amo mi Club que se ocupa de la refacción, ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva existente, o bien la construcción de nuevos espacios.



El Circuito San Juan Villicum, fue sede de eventos de talla internacional. Este moderno autódromo es el más tecnológico de Sudamérica y busca un grado de homologación A1.



El Estadio San Juan del Bicentenario recibió en múltiples oportunidades a los Pumas, la Copa América, el clásico del fútbol argentino Boca Juniors vs River Plate, amistosos de la Selección Argentina y dos partidos de Eliminatorias de la Conmebol: Argentina vs. Colombia y el histórico encuentro entre Argentina vs. Brasil.

En 2022, en el contexto de los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas se inauguró el Skatepark, único en Argentina con dimensiones olímpicas.

Se construye el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con capacidad para casi 7.000 personas sentadas. Sus características únicas y de avanzada, lo convierten único velódromo con pista de madera y techado del país, y el más grande y tecnológico de Sudamérica y, aún a meses de inaugurarse, ya genera interés y demanda en los niveles más competitivos del ciclismo internacional.

Como iniciativa para mejorar el rendimiento deportivo en los ámbitos municipales, se promovió la construcción de Estadios cerrados y polideportivos municipales en todos los departamentos de mayor índice poblacional: Estadio La Superiora (Rawson), Marta Orellana (San Martín), Marcelo García (Pocito), Papa Francisco (Jáchal), Polideportivo Municipal (Calingasta), y la remodelación de la pista de BMX (Rawson) que albergó campeonatos internacionales con puntaje UCI.



Se lograron 17 techados de canchas de hockey sobre patines, tres de chanchas de básquet.

Todos los departamentos de San Juan tienen playones deportivos y lugares acordes para la práctica de distintas disciplinas y para todas las edades; y se inició el proceso para que cuenten con un polideportivo cerrado, ampliando la oferta deportiva y la cantidad de horas para su práctica, independientemente de las inclemencias del clima.



La creación de plazas saludables en diferentes puntos de nuestra provincia forma parte de un plan de promoción de la actividad deportiva social, ofreciendo una opción pública y gratuita para realizar actividad física en forma individual o grupal.



Ubicada en el departamento Pocito, la Ciudad Parque de los Deportes será el centro de la cultura y el deporte en San Juan y todo el país. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo elevar el nivel provincial del deporte de competición, fomentar el turismo y activar la economía interna de la provincia.



En San Juan, la educación y el deporte son dos caras de una misma moneda, herramientas claves para la transformación de la sociedad, para la integración y crecimiento de una comunidad más sana, feliz y madura. Es por eso que las políticas deportivas comienzan desde temprana edad en las instituciones educativas de toda la provincia, con programas como “Primeros Pasos” y “Recreo Activo”, que buscan que los niños se inicien en la actividad física durante sus primeros años, promoviendo al deporte como un derecho universal.



El programa “Líderes Barriales” busca insertar a la mayor cantidad de chicos a diferentes clubes, uniones vecinales, etc. y mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes, potenciando aptitudes deportivas. Estos programas nos ayudan a mantener a nuestros jóvenes alejados de la calle, fomentando los vínculos con el par y desarrollando valores para el crecimiento individual y social.



Mientras que “Escuelas de Iniciación Deportiva” es un programa formativo que se implementa como estrategia para la enseñanza y perfeccionamiento del deporte a niños y adolescentes de toda la provincia. Actualmente, San Juan cuenta con 70 Escuelas de Iniciación Deportiva en todos los departamentos, alcanzando a 13.000 chicos y chicas.



Los abuelos no podían quedar afuera de esta estrategia. Programas como “Comunidad en Movimiento” y “Club del Adulto Mayor” llegan a miles de personas en todos los departamentos, para que los ciudadanos puedan hacer actividad física. Actualmente, en Comunidad en Movimiento participan 3.500 personas en 40 espacios.



Los jóvenes deportistas pueden apostar al Alto Rendimiento en San Juan. Se logró un aumento del 800 % de deportistas que representan a San Juan en competencias nacionales e internacionales y que San Juan logre las mayores participaciones históricas en torneos Sudamericanos, Panamericanos y Olímpicos.



Gracias a la evolución que mantuvo San Juan en materia deportiva en los últimos seis años, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ocho de cada diez sanjuaninos realizan algún tipo de actividad física o deportiva, cifra que posicionó a San Juan como la provincia de Argentina con mayor índice de actividad per cápita.



Para la promoción del juego limpio entró en vigencia, a través de la Resolución 1361-SED-2022, en todo el territorio provincial el Protocolo de actuación en casos de violencia de género y discriminación en el deporte, alcanzando a todas las entidades deportivas (y/o culturales con prácticas deportivas) y a las personas que son parte de las mismas, estableciendo situaciones en las que se manifiesta discriminación y/o violencia, principios rectores, procedimiento de actuación, sanciones y medidas preventivas.

En siete años el turismo de eventos en San Juan creció 9 veces y en 2022 fue récord, con un total de 662 eventos. En 2022 la participación de eventos fue: 22% evento deportivo nacional, 5% evento deportivo internacional, 11% ferias y exposiciones, 22% congresos y convenciones, 38% culturales, y 2% incentivo. El deporte marcó un antes y un después, siendo motor de una parte de la economía local, pues las distintas actividades deportivas trajeron muchos turistas a la provincia.



Del presupuesto anual de la Secretaría de Deportes, un tercio corresponde a aportes en bienes de capital ($684.669.670,54 en 2022), es decir, subsidios para equipamiento, indumentaria, materiales deportivos y, principalmente, infraestructura deportiva que contribuye al crecimiento y mantenimiento de las instalaciones para la práctica.





Sobre ACES

La comitiva estuvo integrada por: Hugo Alonso, secretario general de ACES Europa; Vicenzo Lupatelli, presidente de ACES Italia; Angie Farías, delegada de ACES en Chile; Carlos Arango, representante de ACES América; Andrés Fernando Cáceres, delegado de ACES Uruguay; Gonzalo Cuesta Nieto, delegado ACES de Europa para España y América; y Evelina Cabrera, asesora en Deportes en OEA.

Fundada en 1999, la misión de ACES es promover la práctica del deporte incluyente y para todos en el continente americano.



Aces América es una asociación sin ánimo de lucro, filial de Aces Europa, que cada año entrega los reconocimientos de Capital, Comunidad y Ciudad Americana del Deporte.



La asignación de estos reconocimientos es realizada por ACES América de acuerdo con los principios de responsabilidad y ética, teniendo en cuenta que el deporte es un factor de inclusión social, mejora la calidad de vida y el bienestar psicofísico y facilita la integración completa de las clases sociales dentro de la comunidad.



ACES otorga el título de Capital Americana del Deporte, con el acompañamiento de Unesco y el Consejo Americano del Deporte (CADE).