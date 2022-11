A pocas semanas de iniciarse un nuevo año electoral, estalló en San Juan el fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición, principalmente desde este sector político.

La oposición manifestó un severo y firme rechazo a la ley de Lemas, que modifica el sistema electoral, al considerarlo un intento del gobernador Sergio Uñac por aferrarse a su cargo.

En las últimas horas, el frente Juntos por el Cambio jugó, quizás, su carta más fuerte acudiendo a la vía judicial, mediante un escrito que llegó a la Corte de Justicia de San Juan, luego de su presentación inicial en los Juzgados Ordinarios provinciales, con el fin de dejar sin legitimidad la flamante modificación de la Ley de Lemas. En este sentido, Guido Romero, Secretario del Bloque de Diputados local de dicha alianza partidaria, señaló que la norma “incumple con dos puntos fundamentales de la Constitución, como el voto directo y la mayoría simple de sufragios”.

Puesto que la reforma, expresó Romero, apoderado del partido “Producción y Trabajo”, “le permite ser elegido a un candidato que no obtuvo la mayoría de votos, sino que resulta electo por pertenecer al movimiento que más sufragios recibió. Por eso, no es designado directamente por los ciudadanos”. Es decir, el aspirante a un cargo lo alcanzará por ser el más votado dentro del espacio que se impuso en los comicios. Por esta razón, Marcelo Arancibia, referente de GEN, consideró que bajo este mecanismos “se deja de lado la calidad, el debate, y se prioriza la cantidad, porque las ideas quedan de lado. No están dispuestos a respetar la voluntad popular”.

En referencia a las consecuencias que desencadena esta nueva implementación de la Ley de Lemas, Romero, impulsor del recurso judicial de la oposición, aseguró que “se pierde la representatividad porque un elector puede inclinarse por una propuesta, pero termina otorgándole su voto a otra completamente diferente”. Por su parte, Arancibia manifestó que “están tensionando la convivencia democrática, con una legislación que modifica algo tan delicado como el sistema electoral, y que no contó con una aprobación consensuada”.

Los detractores de dicha legislación revelaron dos antecedentes que facilitaron su puesta en debate y posterior aprobación. El primero de ellos, para el integrante de JxC, radicó en la derogación de las Paso en diciembre pasado, en un debate controvertido y tenso, en el que se retiraron la mayoría de los miembros de los bloques opositores. En tanto, la segunda instancia por la cual se avanzó con la nueva ley de Lemas constó en dejar sin vigor la ley 613 N, que establece un plazo máximo de un año y medio antes de las elecciones para modificar el sistema electoral, informaron desde GEN. Por estos artilugios, Romero enfatizó que “estamos retrocediendo 20 años en calidad institucional y democrática”, y Albarracin los calificó como un “atropello”.

Mientras desde los diferentes espacios opositores, principalmente Juntos por el Cambio, aguardan por la resolución judicial, quien recurrió a dicho ámbito para detener la aplicación de la norma la vinculó a que “los números al Gobernador (Sergio Uñac) no le dan. Antes ganaban por más del 20 % de ventaja, y en la última elección legislativa sólo se impusieron por 1,3 %. Eso se debe al desgaste con los docentes, y con la obra social de los empleados públicos y con sus prestadores, entre otras cosas”.

Por si fuera poco, también es blanco de cuestionamientos el intento de Uñac de ser reelecto, bajo el argumento que ya fue electo como Vice Gobernador, y posteriormente en el cargo máximo de la provincia en dos oportunidades, alcanzando el límite de ser reelecto dos veces. Sin embargo, el actual titular del ejecutivo sanjuanino se aferra a su única reelección como tal, para postularse en los próximos comicios.