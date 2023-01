El enojo y la bronca invadieron a la localidad bonaerense de San Vicente . Sensaciones que no se esfuerzan en ocultar a los vecinos, ante un incremento registro de las tasas impositivas. Las cuales han alcanzado montos que se dispararon por elevación en más de un mil por ciento. Por lo tanto, los residentes de dicho municipio prometieron no quedarse de brazos cruzados.

En los últimos días de diciembre se encontró una explosiva suba de las tasas impositivas , que tomó por sorpresa a los habitantes del distrito, incluso 24 horas antes de su oficialización. En este sentido, Oscar dijo que “estaban tan desesperados por aumentar, que imprimieron las boletas un día antes de la confirmación del aumento”.

Vecinos indignados hicieron llegar a cronica.com.ar sus reclamos

El incremento es tan desmedido que, por ejemplo, un usuario que abonaba una tasa anual de 20 mil pesos, aproximadamente, el año pasado, en este primer mes del corriente debe asumir un costo que supera los 120 mil pesos. Cabe señalar al respecto que el aumento alcanzado su máxima expresión en los barrios cerrados de San Vicente, el cual oscila entre el 600 % y el 1000 %.

En uno de ellos, exactamente en Aromi, vive Roberto, quien reconoció que “hay mucha bronca, es un enojo total porque el sueldo no alcanza, y encima les vienen con este impuestozo”. Por esta razón, el hombre dejó en claro que “no estamos tranquilos, vamos a llevar a cabo este problema a la justicia, mediante un recurso de amparo para frenar esto”. Justamente, el próximo sábado, los moradores de dicho complejo de viviendas se reunirán para definir los pasos a seguir en materia jurídica.

El argumento de los vecinos en referencia a una respuesta por vía judicial a la suba desorbitada, radica en que “hay una ley orgánica que establece que los municipios cobren tasas por servicios urbanos pero en este caso no es así”, detalló Roberto. Su testimonio da cuenta de la ausencia de acciones municipales en reciprocidad al pago de las tasas. Fe de ello dio Oscar, quien reveló que “compraron móviles de la Guardia Urbana. En ellos deben trasladarse un conductor y un ex agente policial, que cumpla la función de garantizar seguridad en las zonas que recorren. Pero estas unidades solo cuentan con chofer, y no pueden hacer nada. Es decir que tenes un patrullero urbano gastando combustible sin hacer nada”.

En consecuencia, frente al golpe letal que representa el importe actual de las tasas municipales al bolsillo del habitante de San Vicente, uno de ellos enfatizó que “hay mucho enojo porque esto es una locura. No se le encuentra explicación, porque somos gente laburante que no le sobra, y que pudo tener la oportunidad y la obligación de vivir en un barrio privado porque sufría inseguridad”.