El vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli pidió hoy que los metrodelegados “dejen de usar a la gente de rehén” y consideró que “no se entiende” el paro en rechazo a la paritaria acordada con la Unión Tranviaria Automotor ya que la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro (Agtsyp) “no tiene representación gremial por un fallo de la Corte Suprema de Justicia” para negociar.

"Que los metrodelegados dejen de usar a la gente de rehén. Es una barbaridad, un paro contra la gente, dañino”, sostuvo Santilli en declaraciones a la prensa, antes de que los dirigentes sindicales anunciaran un paro total del servicio de subte que se cumple desde este mediodía, en rechazo a las detenciones de 16 gremialistas cuando protestaba en la estación Las Heras de la línea H.

El funcionario porteño remarcó que los trabajadores que discuten paritarias en la Ciudad “nunca han perdido poder adquisitivo”

Santilli rechazó las medidas de fuerza de los metrodelegados tras haber obtenido “una paritaria acordada y firmada que tiene una cláusula de revisión en caso de que sea superada la inflación”, al referirse al acuerdo firmado con la UTA en una negociación a la que los metrodelegados aseguran no haber sido convocados.

El funcionario porteño remarcó que los trabajadores que discuten paritarias en la Ciudad “nunca han perdido poder adquisitivo” y recordó que este año cerraron con “municipales por 12 por ciento y con otros gremios por el 15” y que “siempre compensamos si hubo alguna diferencia”.

"Los trabajadores no han perdido poder adquisitivo el año pasado ni el anterior, así que no vamos a hacer algo que no pretendemos”, insistió Santilli.

Por último, indicó que el gobierno porteño está “haciendo todas las acciones legales que se deben hacer” con respecto a sanciones disciplinarias contra los trabajadores que impiden el normal funcionamiento del servicio de subterráneos.