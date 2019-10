Tras ratificar el paro de pilotos por parte del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA), Pablo Biro, el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, dijo que "el patoterismo, la bravuconería, no son el método para trabajar en el país".

Dicho paro, está ratificado entre las 0 horas del sábado y las 23.59 del domingo próximo en los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, y que el gremio impugnará la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, aunque no descartó que pueda haber nuevas negociaciones.

Santos criticó duramente al secretario General de la Asociación de Pilotos, Pablo Biro, aunque sin nombrarlo, al señalar que "dice un delegado gremial, un representante gremial, de que queremos destruir Aerolíneas Argentinas; todo lo contrario, es nuestra nave insignia en este proceso de desarrollo aerocomercial de la argentina", en declaraciones a la prensa durante el XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, que organiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME), .

"Los que están pensando así retrasan, atrasan, y atentan contra los intereses del país, pero por sobre todo contra los intereses de los propios argentinos", agregó.

El funcionario nacional alertó que "no se puede seguir dañando a la población argentina por intereses particulares; no podemos confundir nunca más en nuestro país los fines con los medios".

Durante esta mañana, Biro, aseguró que "el conflicto va a escalar porque hay una voluntad política de que escale, el gobierno no ha propuesto nada en la recomposición salarial, intentando redirigir la bronca de los pasajeros hacia nosotros, los laburantes", manifestó Biro.

El dirigente gremial puntualizó que "las medidas van a escalar, no van a ser este fin de semana solamente porque hay mucho malestar entre los pilotos", durante una entrevista en radio La990.

"Una cosa es que ofrezcan algún paliativo o exista alguna voluntad, y otra es que nos digan que no hay nada para nosotros y que hagamos lo que tengamos que hacer", agregó.

El Gobierno y los sindicatos de pilotos de líneas aéreas no lograron un acuerdo salarial y los gremios realizarán un paro el sábado y el domingo, que paralizará vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, pese a que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y advirtió con aplicar sanciones.

El encuentro se llevó a cabo ayer en la sede de la Secretaría de Trabajo de Callao 118, de esta capital, y participaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA) que lidera Pablo Biro y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que conduce Cristian Erhardt.

"Hicieron una pantomima de poner una conciliación obligatoria que es de absoluta nulidad e ilegal porque nosotros ya la cumplimos", indicó Biro.

Asimismo indicó que desde el gremio denunciará penalmente a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que "están cometiendo abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos firmando cuestiones ilegales".

Ante la posibilidad de que las autoridades del Ministerio de Trabajo impulsen la quita de la personería gremial indicó que "lo que van a lograr es ir a un conflicto que no van a poder manejar".

"No pueden darnos como respuesta que para nosotros no hay nada. Si no vienen con alguna propuesta, con algo superador, no habrá vuelos el fin de semana y probablemente escale mucho el conflicto", puntualizó.