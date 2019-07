El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, no pudo ser seducido por ningún espacio y se convirtió en la figura difícil de sumar para los pre candidatos a Presidente de la Nación. Como había sido anunciado, Hacemos por Córdoba competirá legislativamente y sus diputados no se sumarán a ninguna otra boleta. Lo confirmó hoy con una campaña callejera con un gran afiche que dice: "El presidente que quieras, los diputados de Juan". Entre las frases, una tijera seguida de una línea de puntos deja en claro la invitación al corte de boleta del líder provincial.

Su entorno afirmó a BAE Negocios que el Gobernador "simplemente apoya a los candidatos a diputados nacionales por Córdoba". De todas manaras, el planteo de ir a las elecciones con una boleta corta se encuentra en la justicia, que obligaría al partido provincial a ir con un candidato a Presidente.

El principal objetivo de campaña, reconocieron sus allegados, está en "trabajar fuertemente en el corte de boleta" para que aumentar la presencia legislativa cordobesa en el Congreso Nacional.

Pese a que ya completó reuniones con las tres principales fórmulas, Schiaretti, quien logró la reelección con el 57% de los votos en las elecciones provinciales del pasado 12 de mayo, apunta fuerte a alejarse de la polarización de las elecciones nacionales y hacer hincapié en fortalecer su presencia legislativa.

El primero en conseguir la foto fue el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien se reunió a solas con Schiaretti en el Centro Cívico del Bicentenario, sede del Ejecutivo provincial, ocasión en la que buscaron zanjar diferencias de cara a las elecciones generales de octubre.

Hubo foto, pero no mucho más. Respecto a la decisión de Schiaretti de mostrarse prescindente de la elección nacional, Fernández señaló que "el gobernador puede creer que eso es lo mejor" ante un escenario nacional "que no es lo suficientemente claro, y lo entiendo", pero "el que tiene que ganar los votos de los cordobes soy yo, no el gobernador".

Unos días después Macri y Pichetto también fueron por la conquista de Córdoba, Schiaretti evitó estar presente al viajar a Madrid a firmar un convenio para el financiamiento total de la construcción de una nueva Maternidad Provincial.

Schiaretti volvió a mostrarse hoy con otro pre candidato, también en el Centro Cívico del Bicentenario, y posó para la foto con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, de Consenso Federal.

Planteo legal

El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro rechazó hoy el pedido de la lista oficialista Hacemos por Córdoba, que planteaba que en las próximas elecciones PASO y las generales se presenten en el cuarto oscuro boletas cortas, separando las fórmulas presidenciales de las de diputados.

Hacemos por Córdoba, espacio que lidera el gobernador Juan Schiaretti, no está alineado con ningún candidato a presidente y por ello advirtieron que la boleta larga podría llevar a confusión a los electores que quieren votar a sus precandidatos a diputados.

En la resolución, la justicia federal explica que el requerimiento debía haberse hecho en la audiencia que tuvo lugar el 11 de julio último.

Precisa que el artículo 38, la Ley 26.571, dispuso que ese día fue la oportunidad para para "efectuar observaciones, requerimientos y plantear cuestiones relacionadas con el contenido, forma, presentación, contenido y adhesión de las boletas de las distintas agrupaciones que participan en la elección".

En dicha audiencia, agrega, "frente a los apoderados de las distintas agrupaciones y listas, debió el apoderado de la alianza “Hacemos por Córdoba” plantear la pretensión que recién ahora efectúa”, agrega.

Por eso, a modo de conclusión, el juez decidió “rechazar los planteos efectuado por el apoderado de la Alianza de distrito “Hacemos por Córdoba”.