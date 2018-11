El senador nacional por Córdoba del Bloque Justicialista Carlos Caserio reveló que el gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, "no tiene hoy en la cabeza ser candidato a presidente", e indicó que, en cambio, su intención es ir por la reelección.

"Schiaretti no tiene en la cabeza hoy ser candidato a presidente. Estamos pensando en la provincia de Córdoba, en adelantar la elección. Lo hicimos toda la vida, nunca votamos con las elecciones nacionales en ninguna circunstancia. Nuestro proyecto es desde el peronismo pero siempre estuvo provincializado", aclaró el senador y presidente del PJ cordobés.

El legislador lamentó que su jefe político haya declinado la posibilidad de lanzarse como postulante presidencial, al considerar que "es un dirigente que está muy capacitado para ser presidente, es una persona muy preparada" pero "lamentablemente él considera que tiene que repetir en Córdoba.

"Por supuesto que a nosotros nos gustaría (que Schiaretti fuera candidato a presidente). Lo hicimos con De la Sota dos veces, no nos fue bien realmente, no pudimos llegar", rememoró sobre el fallecido ex gobernador e integrante de Unión por Córdoba.

Caserio insistió en que "El Gringo", como lo apodan al mandatario cordobés, "es un dirigente que sin ninguna duda está preparado para gobernar la Argentina", pero dejó claro que "tiene la cabeza puesta en Córdoba".

Aclaró que está haciendo un "gran esfuerzo" para potenciar la propuesta de Alternativa Federal junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y descartó la posibilidad de confluir en una interna con el kirchnerismo, espacio al que asocia con "el pasado".