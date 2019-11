Schmid apoya pero advierte: "No habrá una larga luna de miel"

El titular de la CATT, Juan Schmid, sostuvo que la expectativa sindical es considerable respecto a la gestión que comandará el presidente electo Alberto Fernández y sustanció que "no habrá luna de miel larga" con esa administración. Pese al escenario de crisis económica, el también titular de Dragado y Balizamiento y ex triunviro de la CGT consideró que entre los principales desafíos que enfrentará el nuevo Ejecutivo Nacional estará el frente externo, la inflación, no sumar más desocupados como también la situación de los "sectores más vulnerables".

Schmid mantiene una férrea defensa por los jubilados y pensionados, en línea con la prédica de la Pastoral Social y por ende el Papa Francisco. Además, en declaraciones radiales se refirió al encuentro con el futuro ministro de Trabajo Claudio Moroni, expresando que en ese diálogo que compartió con otros dirigentes sindicales se dejó en claro ante próximo titular de la cartera laboral que una de las prioridades que no puede esperar ni siquiera un plazo abreviado es "la recuperación de confianza".

En mirada crítica a la administración de Cambiemos remarcó "esa confianza no existió durante el gobierno de Mauricio Macri".

Respecto a heridas no cerradas con la central de Azopardo también en la víspera confirmó que tanto Dragado como la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) negociarán un bono, como lo concretaran en los últimos 10 años. Al respecto, desde su cuenta de Twitter acotó que no hablaba en el nombre de la CGT, toda una postdata.

En el marco de una semana con intensa agenda Schmid también destacó que la Fempinra fue uno de los motores de la presentación del proyecto de declaración de interés federal del Puerto de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, junto a la diputada Fernanda Vallejos (FDT). "El puerto es un nudo estratégico que tiene que multiplicar trabajos competitivos, que dicho trabajo llegue con el mejor precio al comercio exterior, que evite el flujo de pobres sobre los centros urbanos, despliegue el desarrollo territorial y brinde posibilidades para todos", sostuvo sobre tal iniciativa.