Como punto alto de la gestión que motoriza junto a movimientos sociales, el triunviro de la CGT Juan Schmid destacó que la prioridad de todos los reclamos hace foco en la situación de los pobres y la inmensa cantidad de personas que no pueden afrontar el pago de los servicios escenciales y ya sufren las consecuencias de una mala alimentación. "Los que están en la calle protestando no solo son los trabajadores sino muchos pobres que no tienen cómo afrontar los servicios dolarizados por este Gobierno", destacó a BAE Negocios.

No faltaron tampoco referencias a la coyuntura política, ya que el también referente de la CATT en declaraciones radiales consideró que las causas en desarrollo contra la ex presidenta Cristina Fernández "tienen una alta cuota de persecución ideológica". Dicha apreciación proviene de uno de los dirigentes sindicales que batalló contra el Gobierno anterior.

En las jornadas previas al paro nacional convocado para el martes 25, organizaciones sociales e integrantes de la CTA y la central de Azopardo marcharon hasta la Secretaría de Energía para rechazar el "tarifazo" y el proyecto de Presupuesto 2019.Junto a Schmid estuvieron presentes el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy y los referentes de la CTEP, Esteban "Gringo" Castro y Juan Grabois, que el martes fue detenido por varias horas.

Schmid recalcó que la cuarta huelga nacional contra la política económica de la alianza Cambiemos se basa en la "incapacidad" de escuchar los reclamos de la población, destacando que la referencia incluye a los trabajadores y también los jubilados de todo el país, cuyo ingreso mínimo ni siquiera les garantiza la supervivencia o la dignidad. El triunviro estimó que la adhesión a la medida de fuerza será contundente y recalcó: "no se trata de acatamiento" porque la adhesión se expresa cuando la gente se siente "representada" en el reclamo a través de su dirigencia.

Las organizaciones sociales se movilizaron desde Paseo Colón e Independencia hasta la Secretaría de Energía, ubicada en Balcarce al 100, donde también reclamaron por la ampliación de la tarifa social y el regreso a los valores de diciembre de 2015. La marcha también tuvo sus réplicas en Córdoba, Tucumán, Chaco, Formosa y el conurbano.

Las 62 en "3D"

Los "Gordos", "independientes" y los gremios de transporte de Azopardo anunciaron la "normalización" de las 62 Organizaciones Peronistas, brazo político de la CGT, herramienta con la que buscarán recuperar lugares en el Congreso de cara a las elecciones del año próximo. Durante la jornada se realizó una votación de la lista única que consagró al titular del sindicato de textiles, Hugo Benítez, como secretario general de la organización, acompañado en la conducción por sindicatos de la CGT. El acto se realizó en la sede de la UOM- Capital Federal y a través de esta movida las 62 quedan divididas en los tres sectores que anticipó BAE Negocios jornadas atrás, uno de ellos que se sustentó en su oportunidad como la pata sindical de Cambiemos y otro con gremios afines a Hugo Moyano.