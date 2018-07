El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Juan Carlos Schmid confió en que la continuidad de la conducción sea respaldada por los secretarios generales de los gremios y descartó la posibilidad de que algunos sectores muestren disconformidad organizando una nueva central sindical.

Schmid aseguró que el respaldo de los secretarios generales en una reunión convocada para fines de agosto "tiene que estar relacionado con cómo se encara los problemas de la situación socio económica del país".

El dirigente sindical aseguró que ve con buenos ojos la continuidad de la conducción cegetista en caso de contar con el apoyo de los secretarios generales "siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer".

Consultado sobre la posibilidad de que algunos sectores de la CGT que en principio pretendían constituirse en autoridad rompan con la central sindical y armen una nueva Schmid manifestó su esperanza de que eso no suceda.

"Espero que no porque lo que sucedió hace pocos días (paro nacional) es que todos hicimos un enorme esfuerzo, los que están en el Consejo Directivo y los que no están, en confluir juntos y esto fue una demostración contundente", señaló.

El triunviro aseguró que el proceso de unidad no se ve deteriorado por la ratificación de la continuidad de la conducción. "Lo que se abre es un contacto con todos los lineamientos que no se fueron nunca de la CGT y solo han mantenido una visión diferente", manifestó.

"El panorama socio económico del país está obligando a todo el mundo a tratar de conciliar posturas y llevar adelante una síntesis de todas las posiciones que hay dentro (de la CGT).

Discusiones hay siempre, sería horrible si no hubiera discusiones", agregó Schmid en declaraciones a FM La Patriada.

La CGT decidió este jueves renovar su respaldo al triunvirato que comanda la central, por lo cual dejó atrás la idea de avanzar con un proceso de elecciones para el próximo 22 de agosto tendiente a definir nuevas autoridades.

La decisión se adoptó durante una hermética reunión del Consejo Directivo de la central obrera realizada en su sede de Azopardo al 800, confirmó el secretario general de UDA, Sergio Romero.

"Apoyamos al triunvirato, no habrá elecciones el 22 de agosto", había manifestado Romero.

En tal sentido Schmid señaló que "los que siguen la cuestión sindical sabían perfectamente que el encuentro del día 22 no estaba encuadrado dentro de lo que marca el estatuto. El día 22 no se iba a elegir autoridades, era el llamado al Comité Central Confederal que es el paso previo al congreso".

"A finales de agosto va a haber un plenario de secretarios generales donde todos van a ser convocados para tener una discusión plena sobre el estado de situación del país, como está la situación en general, y también definir las estrategias hacia delante", expresó.

En ese encuentro los secretarios generales discutirán si se pone fecha a las elecciones "o se ratifica plenamente lo dispuesto ayer por el Consejo Directivo y definimos que pasos tenemos que seguir porque los problemas se van a poner más difíciles".

"Creo que lo más interesante es el para qué. Para qué ratificamos, elegimos, o hacemos lo que tengamos que hacer.

Porque el tema es como nos plantamos frente a la situación de crisis socio económica en el país", indicó.