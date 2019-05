El diputado nacional y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ratificó ayer que competirá en las PASO y dio señales de que lo hará enfrentando al binomio integrado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por dentro del frente electoral que representará al PJ nacional, Unidad Ciudadana y otras 18 fuerzas políticas. Si bien no lo explicitó, sus voceros así lo confirmaron al igual que lo hizo a BAE Negocios el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja.

De esa manera, el ex motonauta empieza a despejar las dudas que surgieron tras el cortejo del gobernador Juan Schiaretti (Córdoba), quien el miércoles lo invitó formalmente a sumarse a las filas de Alternativa Federal.

"Mi pertenencia es al peronismo. El 14 de marzo pasado explicité mi voluntad de ser candidato a presidente para que la gente pueda decidir en una gran PASO opositora. Soy el vicepresidente del Partido Justicialista y lo que se está haciendo es un amplio frente electoral", sostuvo.

En un acto con empresarios pyme que se desarrolló en el Hotel Castelar, Scioli dio a conocer sus propuestas electorales que incluyen la conformación de un Consejo Productivo Nacional que será el encargado de consensuar las políticas tendientes a la recuperación del comercio y la industria local.

"En primer lugar, voy a bajar las tasas de interés de manera contundente porque nuestro país necesita recuperar un sistema de créditos accesibles para el consumo, para invertir, producir y exportar", señaló el ex mandatario provincial, quien dijo que también realizaría una "moratoria fiscal y financiera", llevaría a cabo una administración inteligente de las reservas y la eliminación de "las retenciones a las exportaciones de productos industrializados".

"Quiero lograr que los argentinos vuelvan a consumir, y para eso vamos a reactivar de manera urgente el mercado interno", afirmó Scioli, quien señaló además que buscará una recuperación inmediata del "poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones" y que apuntará a frenar "los tarifazos que hacen imposible que las pymes produzcan a toda máquina".

El ex gobernador bonaerense dijo tener "la experiencia, y la capacidad de diálogo" que puso a disposición "de todos los argentinos como una nueva esperanza para la recuperación nacional" y dijo que no esperen de él "ni odios, revanchismos o ánimos de venganza" porque hará "una presidencia en favor de los argentinos, y no en contra de nadie".

El titular del PJ nacional, José Luis Gioja, confirmó que Scioli competirá en las Primarias dentro del frente electoral que conforme el peronismo y cuya presentación en sociedad se realizará durante los primeros días de junio.

"Hoy hablé con Scioli y me dijo que va a competir en una PASO", señaló Gioja a BAE Negocios, y agregó que también Guillermo Moreno "expresó su deseo de ser candidato y nos parece bien porque no habrá problemas con aquellos que crean que tengan derechos y sientan la necesidad de postularse, todos tienen garantías dentro de peronismo". Otro que también sería de la partida en caso de ganar las elecciones en su provincia, es el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aunque su postulación aún no está confirmada oficialmente.