La sesión en la Cámara de Senadores bonaerense que debía empezar a tratar el proyecto de la ley Impositiva 2020 enviado por el gobernador Axel Kicillof se levantó hace instantes al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los niveles de aumento de impuestos que contempla la iniciativa.

Ahora, el debate se postergaría para el próximo 7 de enero, informaron fuentes parlamentarias.

La sesión estaba originalmente prevista para ayer, pero oficialismo y oposición habían resuelto pasar a un cuarto intermedio para hoy por desacuerdos en torno a los niveles de suba de las alícuotas. Finalmente, hoy tampoco consiguieron llegar a un entendimiento y el tratamiento del proyecto se cayó, al menos hasta dentro de dos semanas.

Sucede que, a pesar del amplio triunfo del peronismo en octubre, Juntos por el Cambio todavía retiene la mayoría en el senado bonaerense, al conservar 26 bancas contra 20 del Frente de Todos, por lo que sin su aval no es posible conseguir quórum para sesionar.

Más temprano, el propio Kicillof había admitido que el tratamiento del proyecto de ley Impositiva local se convirtió en "una negociación compleja porque hay muchos interlocutores" y, tras remarcar que no se le están dando "los instrumentos mínimos" para ocuparse de la emergencia provincial, advirtió que los legisladores "van a tener que explicarle eso a los bonaerenses".

"Estamos en un proceso de discusión medio difuso, la ex gobernadora (María Eugenia Vidal), como es de público conocimiento, se fue de viaje, y su ex jefe de Gabinete tampoco está en la provincia, y se está tratando de definir cómo funcionará la oposición", había afirmado el ex ministro de Economía en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno.

El proyecto del oficialismo pretendía establecer una suba segmentada de los impuestos inmobiliarios tanto urbanos como rurales. Esta sería de solo 15% para los pequeños propietarios y llegaría a un máximo de 75% para quienes poseyeran grandes inmuebles o campos.

Sin embargo, la oposición de Juntos por el Cambio pretendía que el tope estuviera en el 55%, lo que fue uno de los puntos claves para que se cayera el acuerdo parlamentario.