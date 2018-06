Lo que vendrá respecto de los ecos del paro del lunes en la CGT activa por estas horas reuniones con jefes de organizaciones poderosas. En el esquema aseguran que se plantea mucho más que el futuro de la central de Azopardo, ante las urgencias que exige la coyuntura. Algunos de ellos venían ya teniendo encuentros a agenda abierta, que resumen en la frase "tejiendo alianzas", más allá del tema ineludible respecto a qué nueva conducción se pretende concretar en agosto.

En ese marco, Sergio Sasia -en su sindicato, la Unión Ferroviaria- recibió ayer a una veintena de gremios para "analizar la coyuntura del país y unificar una agenda con reclamos puntuales". Los presentes, entre otros, fueron Ricardo Pignanelli (Smata); Antonio Caló (UOM); Omar Plaini (Canillitas); Horacio Ghilini (Sadop); Pablo Biró (Apla); Rubén Lafuente (Molineros); Héctor Amichetti (Gráfica); Osvaldo Iadarola (Telefónicos); Guillermo Moser (Luz y Fuerza); Juan Speroni (Obreros Navales); y Raúl Quiñones (Tábaco).

Desde el riñón del MASA (Movimiento de Acción Sindical Argentino) y los sindicatos industriales que buscan oxígeno para tratar de sostenerse en medio de la turbulencia que "llegó para quedarse un rato largo", como lamentan algunos dirigentes, se consolida el camino hacia una "tercera posición".

Lo anticipó BAE Negocios semanas atrás en cuanto a la clásica división de estos tiempos entre dialoguistas y combativos, este último frente motorizado y liderado por Camioneros desde las espaldas de Hugo y Pablo Moyano. Con Sasia como anfitrión los participantes intercambiaron y sobre todo buscaron pulir el esquema indispensable para lo que consideran debe ser un "un proyecto, una agenda prágmatica". "No hablamos de nombres ni de candidatos. Sí sabemos, como todos, que el triunvirato ya se puso la fecha de vencimiento", confiaron.

La semana que viene, con lugar a confirmar, se reunirán otra vez. "Buscaremos sumar más sindicatos", agregaron. Va de suyo que más allá de la prudencia con la cual se han mantenido las reuniones que tuvieron lugar también para "limar algunas asperezas no tan distantes en el tiempo". Este sector del movimiento obrero considera que al temario obligado ("modificación del escenario laboral, medidas económicas, defensa del modelo sindical argentino"), urge adosarles un plan concreto respecto a la capacitación de los trabajadores, reactivar desde una posición robusta y más allá del esquema "sectorial" para diálogos que confirmó el Gobierno horas después de la huelga del lunes. La división no es el camino consideraron varios participantes en el encuentro de la víspera en la UF con letra y música de la Iglesia, ya sea desde las ponencias de la Pastoral Social o en la máxima palabra del Papa Francisco, no solo para las tres T, "tierra, trabajo y techo" sino en una cohesión que el modelo liberal del país y la región les exige a diario.

En otro encuentro, celebrado también ayer, los sindicatos vinculados al área de energía debatieron sobre la alternativa de mantener la figura del triunvirato y no de un solo secretario general, en virtud de que el 25J significó una muestra del camino que deberán emprender frente a una secuencia que consideran inevitable: "lo peor todavía no pasó".