El ex secretario de Finanzas de la Uocra bahiense Guillermo Molina, uno de los dos ex dirigentes que continuaba prófugo de la Justicia en la misma causa en la que permanecen detenidos el ex líder del gremio Humberto Monteros y otras once personas por asociación ilícita y extorsión, se entregó esta mañana ante la Justicia, en la ciudad de Bahía Blanca.

Así lo informaron fuentes policiales y judiciales, quienes precisaron que Molina se presentó acompañado por su abogado, Mariano Jara, poco después de las 10 en la sede de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Gustavo Zorzano, quien conduce esta investigación.

Molina se encontraba prófugo desde el jueves pasado, cuando la Justicia ordenó la detención de la ex cúpula de la Uocra de Bahía Blanca, intervenida en octubre pasado por la Uocra nacional.

"Molina se encontraba prófugo desde el pasado jueves luego de distintos allanamientos efectuados por la policía bonaerense y por orden del fiscal Zorzano en el marco de la causa por asociación ilícita y extorsión contra empresarios del rubro de la construcción”, precisaron las fuentes.

En el marco de la causa fueron detenidos el jueves pasado Monteros y su adjunto, José Burgos, bajo la acusación de encabezar una asociación ilícita que extorsionaba a los empresarios de la construcción, quienes, para realizar las obras que licitaban, eran obligados a contratar los servicios de determinadas firmas.

Al momento de ser apresado, el sindicalista tenía en su poder más de 5 millones de pesos, 100 mil dólares, armas y drogas. En tanto, la Justicia apresó además a otros cinco integrantes de la ex cúpula de la Uocra-Bahía Blanca: Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez y Walter Paiz, quienes al igual que Monteros se negaron a declarar ante la Justicia.

También están detenidos Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz y Aníbal Aranda, todos ex integrantes de la delegación bahiense del gremio constructor, que también optaron por el silencio. Este fin de semana personal de Gendarmería Nacional detuvo en un paso fronterizo neuquino a Sebastián Canale, otro de los dirigentes del gremio local que era buscado en el marco de la causa.

"En las próximas horas Canale, quien se encuentra detenido en Neuquén. será traslado a Bahía Blanca para presentarse ante el fiscal”, indicaron los informantes. Las fuentes señalaron que con la presentación espontánea de Molina ante el fiscal, “ahora se encuentra prófugo un sólo dirigente identificado como Roberto Ríos”.