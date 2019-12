Se generaliza el malestar de los sindicatos del transporte

El corto plazo dirá si el malestar de varios sindicatos del transporte no pasará de algunas líneas de fiebre o necesitará alguna otra medicina. En el epicentro de la CATT hay organizaciones que no solo se hicieron eco del "desagrado" que sigue exhibiendo Hugo Moyano, al compás de la conformación de los equipos de Gobierno de Alberto Fernández, sino que apuntaron a otra figura del Frente de Todos, el nuevo titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Asi lo expresaron a BAE Negocios desde ese bloque dos referentes en cuanto a la "no designación" de hombres o profesionales vinculados al movimiento obrero.

Incluso remarcaron que no descartaban algún acuerdo "entre bambalinas" con el titular de Transporte saliente, Guillermo Dietrich, "bajo el manto de una transición ordenada". No calmó los ánimos que Guillermo López del Punta finalmente recale al mando de una subsecretaría de Transporte. "Nos dejaron afuera de todo", le resumió una fuente de la CATT a este diario, desde el mismo núcleo donde a la hora del primer acto que compartieron Alberto Fernández y dirigencia sindical incluso "nada afín" al FDT en Tucumán. Allí habían remarcado que su ausencia tuvo una razón de peso "estamos tratando de que no nos perjudiquen", pero apelando a otro verbo. Cabe decir que mientras el estado febril existe también otros dirigentes del mismo sector abordan la labor de "cancillería" para limar asperezas.

En cuanto a dichos a viva voz, no desentonó el cierre del año de la Juventud Sindical moyanista en un teatro de Floresta, cuando al presentar a Hugo Moyano, el referente de Aeronavegantes Juan Pablo Brey recordó que "estuvimos en la calle los últimos cuatro años, cuestión que seguiremos haciendo cuando haga falta" para acotar también que "los trabajadores queremos ser parte de este Gobierno que comienza pero queremos ser esuchados. Brey haciendo gala de cortesía y frontalidad también resumió que "sabemos el país que nos dejan, pero que vienen tiempos difíciles más allá de nuestras esperanzas".

En el cierre de esa jornada y con uso de la palabra entre aplausos, Hugo Moyano revalidó un sueño propio "por el cual mucho me criticaron" para recordar que un sueño propio "es que un trabajador llegue a Balcarce 50. Ha llegado cada personaje, algunos que no tienen noción de nada, cómo no puede llegar un hombre del trabajo", preguntó en voz alta y con una sonrisa.

Según Moyano cuando eso suceda, a quien le corresponda tal responsabilidad va a hacer lo imposible que el país salga adelante, "pero antes hará ese esfuerzo para que la gente no sufra necesidades extremas". No faltó alguna anécdota de los últimos cuatro años de la gestión Cambiemos y un textual que le comentó a Mauricio Macri "alguna vez le dije al presidente ustedes tienen menos calle que Venecia", ocasión en la que resaltó que no se puede hablar "alegremente" de generar trabajo "sino que esa acción tiene que coronarse con la dignidad que la gente merece".

El mensaje abierto para quienes asumen el Ejecutivo Nacional fue directo. "Este gobierno que comienza debería convocar a los hombres de diferentes sectores del trabajo, sobre todo para que transmitan la vivencia de haberse desempeñado en esos empleos. Lo decimos tanto para que esos hombres puedan colaborar con el nuevo gobierno pero sobre todo para evitar que se cometan errores que luego son muy difíciles de reparar", sostuvo.