La Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, presidida por Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos), realizó una jornada sobre el estado de situación de las economías regionales y sus potencialidades.



Según Fernández Patri, el objetivo de la jornada fue “poner en agenda las economías regionales, que son un sector estratégico: el año pasado generaron 7 mil millones de dólares de exportaciones, generan más de un millón de puestos de trabajo directos y sabemos de las dificultades que tienen por las distancias y las cuestiones climáticas”.



Como primer orador, el Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Luis Contigiani, consideró que, “a veces, el lugar de las economías regionales no es reconocido en la dimensión territorial, el agregado de valor, el desarrollo regional, las inversiones y las exportaciones que generan”.



“Estas economías tienen el mayor aporte en términos de producción capital/trabajo y recursos/tierra, son las que más aportan a los factores de producción”, destacó Contigiani, al tiempo que destacó que Argentina es número uno de exportación de aceite de soja, jugo de limón, yerba mate, aceite de maní, entre otros productos.



Del mismo modo, Contigiani advirtió que “las economías regionales merecen una ley de encuadre general, merecen un tratamiento integral, porque ya no sólo es extra-pampeana, es la Argentina”.



Durante la jornada, el consorcio de trabajo INTA - INTI - UNNE - Universidad de Salta y Universidad de Santiago del Estero, presentó los alcances y resultados básicos del Proyecto sobre Bioeconomía del Norte Argentino y se contextualizaron las potencialidades, oportunidades y condicionantes del desarrollo de la bioeconomía en el Norte Grande.



El ingeniero agrónomo Roberto Bocchetto consideró que “el sistema bio-económico global se plantea sustituir recursos fósiles por renovables”. “Si miramos al Norte nos vamos a sorprender de las capacidades científico-tecnológicas y político-institucionales. El futuro de la bioeconomía del Norte no podrá analizarse independientemente del proyecto de país y del rol que se le asigne al Estado y a las políticas públicas”, explicó Boccheto.



En el bloque temático, Claudia González también disertó sobre las bases de la transformación productiva en alimentos, Liliana Molina Tirado sobre bioproductos y Jorge Hilbert sobre bioenergía.

Como parte de las consideraciones políticas, la senadora Nora del Valle Giménez ( Frente de Todos), titular de la Comisión de Economías Regionales del Senado, apuntó que las economías regionales “tienen producciones cíclicas, eso obliga a una adaptación de los regímenes laborales y el aprovechamiento de los recursos naturales”.



Asimismo, Giménez pidió que, en una nueva convocatoria, “sumemos a los representantes de los trabajadores, dado que la falta de mano de obra ha sido un problema”. La senadora también remarcó las distancias y el costo para el transporte de la producción regional.

La diputada Gabriela Lena (UCR) se preguntó “por qué no otorgar a los que exportan productos de las economías regionales la misma cotización del dólar que se está aplicando para la soja, porque termina siendo una situación de injusticia”.



En tanto, el diputado Héctor Bárbaro ( Frente de Todos) dijo que “venimos hablando de la agricultura familiar y las economías regionales, pero cada vez tenemos menos productores en las chacras” y denunció que “cada vez es peor la concentración de las tierras”.



De la jornada también participaron representantes de los productores de diferentes sectores, como CAME; Cámara de Tabaco de Salta; Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera; Centro de Azucareros Argentinos y la Federación Olivícola Argentina.

Para finalizar la reunión informativa, se presentaron experiencias innovadoras de desarrollo y agregado de valor de diferentes regiones del país, como un trabajo de integración regional llevado a cabo por el establecimiento arrocero San Carlos sobre arroz y pacú, entre otros.



La Comisión de Economías y Desarrollo Regional prevé realizar una segunda reunión informativa el próximo martes 4 de octubre, para finalizar el diagnóstico de situación y luego convocar a una reunión de trabajo conjunto para delinear un proyecto de ley que sintetice las demandas surgidas de este diagnóstico.