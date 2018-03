El juicio al ex vicepresidente Amado Boudou por la venta de la ex Ciccone Calcográfica se reanudó hoy ante el Tribunal Oral Federal 4 en los tribunales de Retiro con la presencia en la sala del ex funcionario detenido y del también preso José María Núñez Carmona.

