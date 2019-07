El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada al senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá, que de esta manera empezó a preparar su salto formal al oficialismo, de la mano del precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.

Pese a que no hubo un anuncio formal, Rodríguez Saá se convertiría así en otro de los senadores peronistas con los que Pichetto busca fortalecer el armado interno del oficialismo en la Cámara alta, como son los casos del salteño Juan Carlos Romero, el sanjuanino Roberto Basualdo o de los neuquinos Lucila Crexell y Guillermo Pereyra. Fuentes parlamentarias indicaron a Noticias Argentinas que en los últimos días hubo fluidas conversaciones entre Pichetto y Rodríguez Saá, pese a la baja actividad que viene teniendo el Senado. El repentino acercamiento al Gobierno se da en un contexto particular, donde el senador se encuentra enfrentado con su hermano y gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por el poder en la provincia. El ex Presidente tiene mandato como senador hasta 2023.