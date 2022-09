En el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló de su futuro político y sorprendió con una frase inesperada: "Estoy dando mis últimas pisadas en mi vida política", aunque no aclaró si está pensando en dejar su cargo como funcionario público.

Sergio Massa y su futuro en la política

En la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, Sergio Massa sostuvo: "He atravesado un sinnúmero de funciones políticas. Siento que estoy dando mis últimas pisadas en mi vida política. Es importante tener la capacidad de proyectar un trabajo que nos permita cerrar en 2023 un proceso en el que las metas sean acordes a los resultados de este presupuesto".

Al presentar el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, el funcionario definió como "prudente y realista", y aseguró que "cumple con los objetivos" que se planteó el Congreso al aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Massa expuso, durante casi tres horas, en el Salón de Pasos Perdidos, los principales lineamientos de la iniciativa, en el marco del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda (que preside Carlos Heller), donde participaron autoridades del cuerpo y referentes de los distintos bloques.

"Estoy dando las últimas pisadas en mi vida política"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, fue consultada sobre la frase de Sergio Massa dijo en diputados, y aseguró que si bien estaba presente en ese momento, no le pareció nada raro. "Me parece que tiene que ver con que está en la culminación de su vida política; culminación en el sentido de 'cúlmine' y no de finalización, está en un momento muy importante de su vida política, y seguramente un momento para el que se preparó mucho tiempo".

"Tiene un desafío enorme por delante, y la verdad es que lo está llevando con mucha convicción, con muchas horas de trabajo y con mucha dedicación a lo que está haciendo", terminó de responder la vocera de Alberto Fernández.

Medidas de Massa

Respecto a las medidas que vino tomando en el último tiempo, Sergio Massa para mantener reservas en el BCRA, negó que en la hoja de ruta presupuestaria se contemplen "recortes". En esta línea, el ministro mencionó que "recorte no es lo mismo que diferimiento, no es ajuste, es orden en materia presupuestaria".

Massa dijo una polémica frase en diputados

En cuanto a los procesos de pago a las obras con atención a la discapacidad, Massa aseguró que no hay "ninguna resolución del Ministerio de Economía que recortara ninguna partida presupuestaria de atención a la discapacidad".

Con una mirada positiva en los que respecta al presupuesto del año próximo, el ministro de economía detalló que "cuando no hay una hoja de ruta definida por el Congreso, termina influyendo en el desarrollo del Estado y cualquiera que sea el Presupuesto es importante que el Congreso fije una hoja de ruta. Que el 2023 funcione con metas para dar al estado y a la sociedad una previsibilidad".