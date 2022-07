El diario londinense Financial Times subrayó este viernes que la designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, brinda "algo de tranquilidad" a los mercados "al ser considerado un miembro más moderado de la coalición gobernante".

Con la confirmación de la salida de Silvina Batakis, que estuvo en el cargo de ministra de Economía menos de un mes y ahora pasará a presidir el Banco Nación, el medio de comunicación remarcó: "La especulación en los últimos días de un cambio en el gabinete trajo algo de tranquilidad a los mercados".

El equipo de Massa será anuncaido el miércoles, luego de asunción como ministro.

Esa característica se le atribuyó al presidente de la Cámara de Diputados "quien es considerado un miembro más moderado de la coalición gobernante", según Finantial Times, y que "tendrá plenos poderes para introducir reformas muy necesarias para reducir la inflación y evitar una crisis".

Respecto al equipo económico que lo acompañará a Massa en su gestión como superministro, recién para mediados de la semana que viene, luego de su asunción el martes, se sabrán las incorporaciones y las desvinculaciones, si es que habrá alguna.

"No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar a designar ni a correr funcionarios. No se presten a mala información", aseguró.

La gestión de Massa según el Finantial Times

El diario inglés hizo hincapié en que el mayor control que tendrá Massa sobre las diversas áreas económicas permitirá "llevar adelante mayores cambios en las políticas", y se trata de un aspecto que "se diferencia de las condiciones que tenía Guzmán".

También consideraron que "al ser un abogado que se desempeñó como jefe de Gabinete en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta", podría estar en una "mejor posición que sus predecesores" para "negociar con los diferentes miembros de la coalición y de la oposición".

Por su parte, la agencia Bloomberg consideró que la designación de Massa "alimentó las expectativas de que el Gobierno implemente al menos algunas de las medidas que los inversores creen necesarias para corregir los actuales desbalances económicos".

"Massa es, después de todo, uno de los políticos más 'pro-mercado' de la coalición" y "posee más influencia política que sus dos predecesores", consideró el artículo publicado por Bloomberg.