El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que "el futuro de Venezuela se tiene que encauzar a través del pueblo venezolano y no de la intervención de Estados Unidos" y pidió al gobierno de Nicolás Maduro que "llame a un referendo abierto".

Pérez Esquivel sostuvo que "sería bueno que el gobierno de Maduro llame a un referéndum abierto con veedores internacionales". En declaraciones a radio El Destape, el activista por los Derechos Humanos consideró que un referéndum "sería la mejor salida para el pueblo venezolano", al tiempo que pidió "ayudar al pueblo venezolano a que encuentre su camino".

"No hay que dejar de reconocer las dificultades que afronta Venezuela. Maduro tiene que revisar su política pero no ceder ante la imposición de Estados Unidos", expresó el premio Nobel al tiempo que subrayó que "a Estados Unidos le interesa el petróleo de Venezuela, no su democracia".