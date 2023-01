Sesiones extraordinarias: la oposición se resiste a tratar el temario del FdT

El oficialismo apura las negociaciones con la oposición en Diputados para discutir el temario propuesto por el Ejecutivo nacional para las sesiones extraordinarias, sin embargo por ahora no tiene el apoyo suficiente, ni siquiera para tratar los proyectos vinculados a los temas económicos y sociales. Juntos por el Cambio y el interbloque Federal no quieren avanzar con ningún debate parlamentario en el marco del intento de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia y una eventual reforma del Consejo de la Magistratura vía decreto.

La presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, comenzó a tomar contacto de manera informal con los principales referentes de la oposición para intentar coordinar el trabajo que tienen por delante entre el 23 de enero y el 28 de febrero. El vínculo con muchos de ellos, en especial de Juntos por el Cambio, quedó resentido tras la fallida sesión preparatoria en la que se iban a reelegir autoridades. El diálogo se complicó aún más luego de la sesión que terminó de manera abrupta en medio de insultos y gritos.

Los legisladores de Juntos por el Cambio no sólo adelantaron a través de los medios de comunicación que rechazan el proyecto de enjuiciamiento a los jueces del Máximo Tribunal, sino que también dejaron en claro mediante un comunicado de la Mesa Nacional de la alianza opositora que no darán quórum ni acompañarán el resto de las iniciativas que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Esa idea se la volvieron a transmitir a Moreau. Sólo si el oficialismo desiste de tratar la agenda judicial (juicio político y ampliación de la Corte y Reforma del Consejo de la Magistratura), podrían sentarse a negociar.

En las últimas horas, se profundizó el malestar en el interbloque opositor a partir de las declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, que dijo que “hay posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto”, y que luego fueron repetidas por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

“Si el Presidente Alberto Fernández llevara adelante la sugerencia del gobernador Capitanich estaríamos en presencia de un gobierno subversivo, porque subvierte el orden y ese orden es constitucional. Es impensable que se pueda ampliar la Corte Suprema o reformar el Consejo de la Magistratura por DNU. Las instituciones funcionan por sus leyes, sus reglamentos y por los acuerdos parlamentarios”, señaló el diputado radical Ricardo Buryaile.

El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, dijo que “lamentablemente el gobernador Capitanich vuelve a ratificar que le da exactamente lo mismo gobernar a través de las instituciones o al margen de ellas”.

En el interbloque Federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez, también cuestionan los proyectos referidos a la Justicia que la bancada oficialista busca debatir, pero sobre todo rechazan cualquier posibilidad de que se reforme mediante un decreto el organismo que selecciona y remueve jueces.

“Es el Gobierno quien elige el camino del embate institucional y no el del diálogo. Ellos mismos se han puesto trabas y ahora se les complica abordar una agenda amplia en materia económica”, explicó Rodríguez a BAE Negocios.

Aunque todavía falta que los ocho legisladores que integran el interbloque Federal fijen una estrategia para el próximo mes y medio, son varios los que consideran que no están dadas las condiciones para discutir las iniciativas que tiene en la mira el ministro de Economía, Sergio Massa.

En diálogo con este diario, el diputado socialista Enrique Estévez planteó que “el quórum se construye en cada sesión en función del acuerdo que tenga el temario y se viene reclamando que se vuelva al normal funcionamiento de la cámara con sesiones ordinarias y no especiales como se viene haciendo”. Y agregó: “Al margen de los temas puntuales, creo que el clima al que está llevando el oficialismo al Congreso con las iniciativas y declaraciones respecto de la Corte y Consejo de la Magistratura hace que el período extraordinario transcurra sin poder avanzar en temas importantes que la gente espera”.

Por ahora, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, centró sus críticas en la principal fuerza opositora, con la esperanza de poder llegar a algún tipo de acuerdo con el interbloque Federal, así como también con Provincias Unidas y los cuatro diputados de izquierda. “Juntos por el Cambio está dispuesto a inmolarse por la Corte Suprema, pero no están dispuestos a avanzar en aquellos temas que tienen que ver con la ampliación de derechos en la Argentina", remarcó el legislador del Frente de Todos durante una entrevista con El Destape Radio.

Martínez recordó que “entre marzo y abril del año pasado, cuando la Corte puso como plazo el 15 de abril para aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, Juntos por el Cambio no quería que se trate una nueva ley y entonces no mandaba los nombres para constituir las comisiones para que se cumpliera el fallo del 15 de abril y se repusiera la ley del Consejo del año 97, o sea hicieron un mes y medio de bloqueo no constituyendo las comisiones”. Y agregó: “Entre la última semana de noviembre y diciembre hicieron lo mismo. Reapareció el tema del Consejo de la Magistratura y trabaron toda la tarea. No sólo no dieron quórum, sino que además les impidieron a los presidentes de las comisiones, que intervenían en diferentes proyectos y eran de Juntos por el Cambio, convocar a las comisiones. Es una práctica profundamente antidemocrática”.