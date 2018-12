Como para el oficialismo y el kirchnerismo, para Alternativa Federal, el espacio que busca inventar una tercera opción electoral para el próximo año, febrero será crucial para calibrar la solvencia de la movida en ciernes. No más allá del segundo mes del año, todos los gobernadores partidarios (y los principales referentes en las provincias en las que son oposición) deberán haber decidido en que bando van a jugar dentro del espacio opositor. Esto es, si van a sumarse a las aspiraciones de Cristina Fernández o si van a jugar en el movimiento que fundaron Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto. La alternativa de coincidir todos bajo un mismo paraguas está descartada.



“La mejor propuesta que puede tener el electorado es una de tercios. Electoralmente no sería buen negocio juntar a todos los sectores peronistas detrás de un único candidato. No somos lo mismo y la gente nos castigaría si lo hiciéramos”, analizó, días atrás uno de los armadores de Alternativa Federal.



También para febrero esperan ansiosos la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre el adelantamiento de los comicios en la provincia. Sabedores de que viene de atrás en la carrera presidencial, la elección del mandatario bonaerense, analizan, es crucial para instalarse definitivamente en el camino a la Casa Rosada. La jugada, auspiciada tanto desde el oficialismo como desde el massismo, busca hacer jugar a Cristina antes de las primarias nacionales y atrás de un candidato sin demasiado cartel.



“Si queremos tener chances de llegar a la presidencia debemos estar en la pelea voto a voto en provincia”, agregó la fuente ante la consulta de este diario. Es más, el propio Massa está evaluando hacer el esfuerzo y asumir la “preliminar de fondo” en territorio bonaerense. “Por qué te creés que repite a cada rato que está dispuesto a dar un paso al costado”, señalan desde el peronismo. Y no desmienten desde el Frente Renovador.



La otra alternativa sería patear el tablero electoral con la irrupción del empresario Marcelo Tinelli en la arena política. No está descartado, pero no parece posible todavía. La lista de posibles candidatos no tiene un tercero a la altura del desafío.



Superada esa instancia, quedarían en pie el resto de los precandidatos del espacio, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. Sin embargo, desde el peronismo del interior alientan las chances de que alguno de los gobernadores que logre la reelección se anime a dar el salto.