El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo este sábado que desde la oposición "buscan en la crisis y en la desesperación" la "impunidad para hacer lo que tienen en la cabeza si vuelven a ser gobierno" y advirtió que "si vuelve Macri, habrá un violento y feroz ajuste".

“No hay dudas que ellos con esta apretada están haciendo una avanzada económica de lo que quieren hacer si vuelven a ser gobierno”, apuntó el funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

“Están licuando todas las cosas buenas que hubo en estos tres años”, criticó el ministro en diálogo con Radio La Red, y agregó: “No hay ninguna duda de que ellos buscan en la crisis y en la desesperación la impunidad para hacer lo que tienen en la cabeza si vuelven a ser gobierno”.

"Quieren volver a quebrar la patria", aseguró Katopodis de Juntos por el Cambio (JxC)

En ese sentido, Katopodis advirtió que “si vuelve Macri, habrá un violento y feroz ajuste, haciendo más rápido lo que quisieron hacer en el gobierno anterior". En tanto, el titular de la cartera aclaró que "ahora no son más Cambiemos y los globos de colores. Los candidatos que ellos tienen son lo mismo porque los juntan los grupos económicos y los medios”.

“Los laburantes recuerdan muy bien lo que pasó cuando estos tipos fueron gobierno, pero ahora no pretenden volver con globos de colores, sino que quieren volver a quebrar a la patria”, sintetizó.

Por su parte, el integrante del oficialismo remarcó en que desde el peronismo deben “poner en marcha una hoja de ruta” e “imponer un límite” hacia la oposición, ya que no van a dejar “a la gente en banda”, ni a la Argentina “para la timba de cinco vivos”.

"El peronismo va impedir que vuelvan al gobierno, pero para eso hace falta que nosotros podamos paliar y controlar la situación porque es claro que la situación del dólar enloquece e irrita", explicó. “El desafío es que lo que digamos, ocurra. Que la gente sienta cuál es el modelo porque ya no hay más tiempo, no hay más paciencia en la gente”, consideró Katopodis.

El ministro señaló que está "convencido de que el Gobierno tiene la capacidad de reencausar la situación complicada que tenemos", porque "es indudable que la economía está creciendo, pero todavía no alcanzó el bolsillo de la gente y eso es nuestro principal desafío".

Alberto Fernández y la coalición del Frente de Todos

El Presidente brindó un discurso ayer viernes en el Museo Bicentenario, en donde expresó que le iba a “poner el pecho a la inflación”, al reconocer la situación económica actual. También agregó que lo hará con “los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 millones de dólares en el banco”.

Además, en medio de una semana en donde el dólar se volvió a disparar y superó los $300, el mandatario advirtió: “Los que me quieren torcer el brazo no me lo van a torcer porque cuento con el apoyo de cada una y uno de ustedes”.

En ese contexto, Katopodis confió en la coalición y expresó: “El Frente de Todos es mucho más que Alberto y Cristina porque también son los gobernadores, los intendentes y los empresarios comprometidos que saben que si vuelve Macri, vuelve para ajustar, vuelve el peor".