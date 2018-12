El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confió en que la crisis económica tocó su piso en noviembre y habló sobre empresarios, sindicatos y trabajadores. Negó estar obsesionado con una paritaria del 23% y planteó la necesidad de establecer "cláusulas de revisión".

Luego de explicar que la actividad económica y el aparato productivo argentino son muy heterogéneos, el ministro reafirmó los argumentos del Gobierno para justificar la caída del Producto Bruto y el fuerte impacto inflacionario en "todo lo conocido: la sequía, la crisis externa y la corrida cambiaria".

En una entrevista en Mercado sin pulgas, que Silvia Mercado conduce en Crónica HD, observó que octubre o noviembre marcaron el piso de la caída del salario real y aseguró que "a partir de diciembre vamos a empezar a ver una recuperación que dará otro impulso y otra condición al consumo interno", aunque reconoció que "quizás no recupere parte de la pérdida de estos meses".

Por otra parte, celebró la estabilidad cambiaria y pronosticó una baja de tasas de interés.

Al hablar de la posibilidad de una reforma laboral durante 2019, Sica afirmó que "el mundo de la tecnología está cambiando el de las relaciones laborales". Y mencionó que "Francia, España, EE.UU. y Alemania están rediscutiendo sus leyes. No es el futuro, es lo que está pasando hoy con la creación de nuevos puestos de trabajo y desarrollo de nuevas tecnologías", describió.

El ministro responsabilizó a la regulación de las relaciones laborales vigente por el índice de empleo informal, que afecta al 30% de los trabajadores. "No tienen cobertura de asistencia social, obra social y tienen que hacer, en algunos casos, hasta una paritaria diaria porque si hay un día que llueve y no pueden trabajar, no cobran", describió.

"Nuestro principal desafío, no sólo como Gobierno, sino también como sociedad, y esto incluye al sector empresarial y sindical, es poder tener un debate sin prejuicios y sin ideologías, que no sea tomado como un debate contra los sindicalistas o contra los empresarios", afirmó.

Negó, además, estar obsesionado con una paritaria del 23% y describió los objetivos del Gobierno: "nosotros planteamos de que haya cláusulas de revisión y que la temporalidad de esa cláusula sea después de la segunda mitad del año, donde todos van a tener una percepción de cómo avanza la tendencia inflacionaria".